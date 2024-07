Russische Zentralbank: Inflationsrückgang ab Sommer

Die russische Zentralbank erwartet einen baldigen Rückgang der Inflation, der noch im Sommer beginnen soll. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung bestätigt diese Prognosen und stellt fest, dass sich die Inflationsrate in Russland abschwächt.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti / Wladimir Trefilow

Der Höhepunkt der jährlichen Inflationsrate in Russland wird bald überschritten sein und ab August oder September wird ein allmählicher Rückgang der Inflation in Russland erwartet. Das erklärte der stellvertretende Vorsitzende der russischen Zentralbank Alexej Sabotkin. In einer Sendung des TV-Kanals Rossija-24 sagte er: "Wir werden den Höhepunkt der jährlichen Inflation wahrscheinlich jetzt im Juli erleben, auch wegen einer erheblichen Erhöhung der Wohnungs- und Versorgungstarife, die einmalig ist, aber einen großen Beitrag zur jährlichen Inflationsrate leistet, weil es im letzten Juli keine Erhöhung solcher Tarife gab." Deutschland: Lebensmittel massiv teurer Er fügte hinzu, dass die Zentralbank davon ausgeht, das Inflationsziel von 4 Prozent Mitte des Jahres 2025 wieder zu erreichen. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung berichtet bereits jetzt von der Verlangsamung der Inflation im Jahresvergleich, so die Zeitung Iswestija. Es weist darauf hin, dass die Preisentwicklung von den zuständigen Stellen ständig überwacht wird und erklärt, dass die Inflation in den kommenden Monaten unter anderem durch die Ernte im heimischen Obst- und Gemüseanbau sowie durch andere saisonale Faktoren eingedämmt werden wird. In dem Ministerium betonte man: "Die Dynamik der Inflation ist auf einen einmaligen Faktor zurückzuführen: Die Anpassung der Tarife für Wohnungs- und Versorgungsleistungen am 1. Juli. Es sei daran erinnert, dass im Jahr 2023 keine Anpassung vorgenommen wurde. Das letzte Mal wurde sie im Dezember des Jahres 2022 durchgeführt. Ohne diesen Faktor ist eine Verlangsamung der Inflation im Vergleich zur Vorwoche zu verzeichnen." Lew Denisow, Direktor der Abteilung für makroökonomische Analysen und Prognosen im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, erklärte gegenüber Iswestija, dass die russische Wirtschaft weiterhin ein starkes Wachstum aufweise. Er stellte fest, dass die Haupttreiber dieses Wachstums die verarbeitende Industrie und das Baugewerbe sind: "Die Produktion von Computern, Elektronik und Optik ist in Russland von Januar bis Mai des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 40 Prozent gestiegen. Das ist weitgehend das Ergebnis von Maßnahmen der Regierung, die darauf abzielen, technologische Souveränität zu erreichen und Unternehmen zu unterstützen, die an der Importsubstitution arbeiten." Mehr zum Thema - Weiteres EU-Sanktionspaket? Auch das wird Russland herzlich wenig kümmern

