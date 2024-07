Acht Mitarbeiter des AKW Saporoschje bei Drohnenattacke aus Ukraine verletzt

Die ukrainischen Streitkräfte haben erneut in Energodar zugeschlagen. Die Stadt wurde von mehreren Drohnen angegriffen. Infolge der Attacke erlitten acht Mitarbeiter des Atomkraftwerks Saporoschje Verletzungen. Außerdem wurde die Stromversorgung vor Ort gestört.

Die Behörden des von Russland kontrollierten Teils des Gebiets Saporoschje haben eine folgenschwere ukrainische Drohnenattacke auf die Stadt Energodar gemeldet. Zum Ziel des Angriffs wurde diesmal das Umspannwerk "Raduga" (auf Deutsch "Regenbogen"). Die Einschläge ereigneten sich um 9:30 Uhr, 9:37 Uhr und 9:47 Uhr MESZ. Analyse Selenskij bereitet mit Angriffen auf AKW Saporoschje ein Geschenk für Biden vor Bürgermeister Eduard Senowos schrieb auf Telegram, dass die Stadt größtenteils ohne Strom- und Wasserversorgung geblieben sei. Durch diese Drohnenattacke sei eine erhebliche Gefahr für die Lebenshaltung in der Stadt entstanden. Senowos meldete acht Verletzte. Bei ihnen handele es sich um Mitarbeiter des benachbarten Atomkraftwerks Saporoschje. Das Umspannwerk "Raduga" sei nach der Zerstörung des Umspannwerkes "Lutsch" (auf Deutsch "Strahl") am 19. Juni die einzige Stromanlage, die Energodar mit Elektrizität versorge. Mehr Informationen in Kürze...

