In Nischni Nowgorod entsteht eine Personalvermittlung für Auswanderungswillige aus dem Westen

Es scheint, dass das heutige Russland das Europa von gestern ist, in das die halbe Welt einst ziehen wollte. Jetzt ziehen immer mehr Ausländer nach Russland – und zwar oft nicht in die Hauptstadt, sondern in Provinzstädte oder sogar Gemeinden. Sie finden in Russland Arbeit, kaufen Häuser und Wohnungen, gründen Bauernhöfe und Käsefabriken, eröffnen Betriebe und Restaurants.

In dem Gebiet Nischni Nowgorod zum Beispiel gibt es so viele Einwanderer und solche, die es werden wollen, dass bereits spezielle Strukturen für sie geschaffen werden. So schreibt die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Pressedienst der Regionalregierung, dass der aus Deutschland stammende Jakob Pinnecker die Leitung einer Personalagentur übernommen hat, die sich um ausländische Bürger kümmert, die in die Region Nischni Nowgorod ziehen wollen. Die Agentur berichtet:

"Zum 1. Juli des Jahres 2024 ist Jakob Pinnecker zum neuen Leiter der Personalagentur Oka in Nischni Nowgorod ernannt worden. Er ist vor acht Jahren nach Russland gezogen und bekommt nun die russische Staatsbürgerschaft."

"Nach Jakobs Erzählungen kamen seine Vorfahren bereits im Jahr 1766 aus Frankfurt am Main nach Russland. Viele Generationen haben in unserem Land gearbeitet und es als ihre Heimat betrachtet", erzählt der Gouverneur der Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin. Während der schwierigen Jahre der Perestroika zog die Familie in die BRD, aber vor acht Jahren kehrte Pinnecker zurück. "Heute ist seine Erfahrung gefragt, wenn es darum geht, Vertretern westlicher Länder, die in der Region Nischni Nowgorod leben und arbeiten wollen, zu helfen", so Nikitin weiter.

Der Gouverneur stellte auch fest, dass die Zahl der Bewerbungen von Ausländern, die nach Russland ziehen wollen, "rasant wächst". Pinneckers Hauptaufgabe wird daher sein, einen einheitlichen Service für hoch qualifizierte Fachleute, Investoren, Geschäftsleute und Landwirte aus Europa, den USA, Kanada und Australien zu entwickeln, die nach Russland ziehen und die Region Nischni Nowgorod für ihr Leben und ihre Entwicklung wählen wollen. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti schreibt dazu:

"Oka ist ein zentraler Service, der eine umfassende Unterstützung bei der Übersiedlung nach Russland bietet. Dazu gehört die Beratung bei der Auswahl des besten Programms, die Vorbereitung aller Dokumente für das Leben und Arbeiten in Russland (Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung, Staatsbürgerschaft), die Bereitstellung bequemer Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit dem Umzug und der weiteren Anpassung, einschließlich beispielsweise der Organisation von Russischunterricht oder der Unterbringung von Kindern in Bildungseinrichtungen. Oka wird auch die Zusammenarbeit zwischen dem lokalen Arbeitgeber und ausländischen Fachkräften erleichtern, wobei die Besonderheiten des Herkunftslandes und die kulturellen Unterschiede berücksichtigt werden."

