Weltbank: Russland wird zu Land mit "hohem Einkommen"

Die Weltbank hat ihr jährliches Ranking über weltweite Nationaleinkommen angepasst. Daraus wird ersichtlich, dass Russland dank seines Wirtschaftswachstums in der Rangliste eine Kategorie aufgestiegen ist.

© Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Die am Montag veröffentlichte jährliche Rangliste der Weltbank über Nationaleinkommen zeigt, dass Russland aufgrund seines Wirtschaftswachstums von der Kategorie "obere Mitte" in die Kategorie "hohes Einkommen" aufgestiegen ist. Dabei wird das Bruttonationaleinkommen (BNE) nach einer Methode gemessen, die auf das Jahr 1989 zurückgeht. Die Bank aktualisiert ihre Einstufungen jedes Jahr am 1. Juli auf der Grundlage des Pro-Kopf-BNE des vorangegangenen Kalenderjahres. Das Einkommen wird im Gegenwert von US-Dollar gemessen. In einem Beitrag auf dem Weltbank-Blog heißt es: "Die Wirtschaftstätigkeit in Russland wurde 2023 durch einen starken Anstieg der Rüstungsaktivitäten beeinflusst, während das Wachstum auch durch einen Aufschwung im Handel (+6,8 Prozent), im Finanzsektor (+8,7 Prozent) und im Baugewerbe (+6,6 Prozent) angekurbelt wurde." "Diese Faktoren führten zu einem Anstieg des realen (3,6 Prozent) und des nominalen (10,9 Prozent) BIP und Russlands Atlas Pro-Kopf-BNE wuchs um 11,2 Prozent." Analyse Russische Industrie verspürt realen Optimismus Dieses Wirtschaftswachstum kam zustande, nachdem die USA und ihre Verbündeten wegen des Ukraine-Konflikts Tausende von Sanktionen gegen Russland verhängt und offen erklärt hatten, dass es ihr Ziel sei, die russische Wirtschaft zu zerstören und einen Regimewechsel in Moskau zu provozieren. In der Folge konzentrierte sich Moskau auf die Schaffung eigener Produktionsketten im Land, die die den Wegfall der Importe aus dem Westen ersetzen sollten. Außerdem suchten sich die russischen Händler alternative Lieferanten in Drittstaaten. Um als einkommensstark zu gelten, muss ein Land ein BNE von mehr als 14.005 US-Dollar aufweisen, das im vorangegangenen Steuerjahr von 13.845 US-Dollar nach oben korrigiert wurde. Die Anpassung basiert auf einem gewichteten Durchschnitt der BIP-Äquivalente von China, Japan, dem Vereinigten Königreich, den USA und der Eurozone. Diese Art der Datenerhebung ist als Atlas-Methode bekannt. Die Einkommensklassifizierung soll den Entwicklungsstand eines Landes widerspiegeln, wobei das BNE als "breit verfügbarer Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit" verwendet wird. Diese Zahlen der Weltbank zeigen auch einen Trend zur Entwicklung in Südasien, Lateinamerika und der Karibik, während der Nahe Osten und Nordafrika im Jahr 2023 schlechter dastehen als 1987. In Europa und Zentralasien hingegen sank der Anteil der Länder mit hohem Einkommen von 71 Prozent im Jahr 1987 auf 69 Prozent im vergangenen Haushaltsjahr. Mehr zum Thema – Russland zeigt die Instrumente – Eine Vorausschau auf die globale Niederlage des Westens

