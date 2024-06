Il-76-Abschuss: Beweise bestätigen Schuld der Ukraine und Einsatz von Patriot-Raketen

Der Absturz des Il-76-Militärtransportflugzeuges war von den ukrainischen Streitkräften verursacht worden, stellte das russische Ermittlungskomitee mit Verweis auf ihm vorliegenden Beweise fest. Kiew setzte Raketen des Patriot-Raketensystems aus US-Produktion ein.

Quelle: Sputnik © Michail Woskressenski

Russlands Ermittlungskomitee hat genug Beweismittel gesammelt, um festzustellen, dass das Il-76-Transportflugzeug mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord durch Kiews Schuld abgestürzt ist. Laut einer Erklärung der Behörde seien die Gefangenen zu einem auf den 24. Januar 2024 vereinbarten Austausch transportiert worden. Die Leitung der Streitkräfte und des Militärnachrichtendienstes der Ukraine habe darüber Bescheid gewusst, der Befehl zum Abschuss der Maschine sei trotzdem gegeben worden. Meinung Il-76-Abschuss vergessen? Deutscher General lobt Ukrainer für "Geschick" im Umgang mit Patriot Das Flugzeug sei technisch einwandfrei gewesen, was die Daten des Bordschreibgeräts bestätigten, lautete die Erklärung weiter. Am Ort der Katastrophe hätten die Ermittler Fragmente von Patriot-Flugabwehrraketen entdeckt, eines davon im Körper eines Todesopfers. Im Laufe der Untersuchungen sei festgestellt worden, dass die Bruchstücke zu zwei gelenkten Flugabwehrraketen des Patriot-Systems aus US-Produktion gehört haben. Aufnahmen der Überwachungskameras sprächen dafür, dass eine Rakete vor der Besatzungskabine an der linken Seite der Maschine detoniert sei. Die Il-76 sei auf der Höhe von rund 4.000 Metern getroffen worden. Der zweite Flugkörper sei explodiert, ohne das Ziel erreicht zu haben. Die beiden Raketen habe das ukrainische Militär aus dem Gebiet Charkow abgefeuert. Dem Ermittlungskomitee stünden Informationen darüber zur Verfügung, welche Einheiten der ukrainischen Armee mit Patriot-Systemen ausgerüstet seien. In Kooperation mit dem Verteidigungsministerium kläre die Behörde gerade auf, welche Personen für die Vorbereitung des Terrorangriffs verantwortlich seien, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Am 24. Januar dieses Jahres war ein Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 nahe der Grenze über dem Gebiet Belgorod abgestürzt. An Bord hatten sich 65 ukrainische Gefangene sowie sechs Besatzungsmitglieder und drei Militärangehörige befunden. Alle Insassen kamen ums Leben. Russische Beamte, auch der Präsident Wladimir Putin, schrieben die Schuld an der Flugkatastrophe der Ukraine zu und erklärten, dass Kiew über die Gefangenen an Bord Bescheid wusste. Mehr zum Thema –Putin zum Abschuss von Il-76: Ukrainischer Geheimdienst wusste vom Flug mit Kriegsgefangenen

