Rückzug der ukrainischen Streitkräfte deutet auf Vorbereitungen einer neuen "Gegenoffensive" hin

Unerwartet für den Gegner wurde ein seit Langem ruhender Abschnitt der Kampflinie westlich von Gorlowka in Richtung Torezk in Bewegung gesetzt. Die russischen Truppen setzen neue Taktiken ein, die einen erfolgreichen Vormarsch gewährleisten. Auf der anderen Seite gibt es auch keine Anzeichen für eine intensive Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte. Was könnte dies alles bedeuten?

Von Jewgeni Krutikow

Seit 2014 sind die gegnerischen Positionen im Gebiet der Städte New York – Torezk (Dserschinsk) – Sewernoje (Kirowo) unverändert geblieben. Dabei handelt es sich um das für den Donbass ureigene Gebiet mit den für den Bergbau in der Region typischen Schluchten, Bergwerken, Berg- und Abraumhalden. Die Verteidigungslinie der ukrainischen Streitkräfte wurde zehn Jahre lang um all dies herum gebaut. Die Siedlungen dort sind praktisch zu einer einzigen Agglomeration verschmolzen (nur New York sticht heraus).

Torezk (Dserschinsk) ist das Zentrum dieser Agglomeration, in der zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der UdSSR mehr als 50.000 Menschen lebten und die Dserschinskugol-Vereinigung als Großunternehmen galt. Daran schließen sich kleinere Siedlungen und Datscha-Gebiete an. Die größte Siedlung – ein Vorort von Torezk – ist Sewernoje (Kirowo). Und New York besteht ausschließlich aus dem privaten Sektor und alten Ruinen einer kommunalen Fabrik, einer Phenolanlage und einem Club.

Ohne Witz, New York ist der echte historische Name der Siedlung. Sie war von mennonitischen Sektierern in der Zeit der Massenmigration europäischer Protestanten nach Noworossija unter Katharina der Großen gegründet worden. Erst 1951 benannten ihn die sowjetischen Staatsorgane wegen der sich verschlechternden Beziehungen zu den Vereinigten Staaten in Nowgorodowka um, und die ukrainischen Behörden gaben den Namen in der Hoffnung auf Investitionen zurück. Anfang der 1930er-Jahre wurden die Mennoniten in die Amur-Region umgesiedelt.

Grob gesagt bewegte sich die Kontaktlinie über eine lange Strecke von Osarjanowka im Südwesten bis zur Siedlung Druschba, einem Vorort von Kirowo im Nordwesten. Der Gegner schien eine ernstzunehmende Verteidigung zu haben, da sie vor langer Zeit errichtet worden war und auf künstlichen Erhebungen – Berge- und Abraumhalde alter Bergwerke – beruhte. Daher wurde davon ausgegangen, dass eine Offensivoperation gegen die Agglomeration Torezk entweder gar nicht stattfinden oder durch den Versuch durchgeführt würde, die Agglomeration von Norden her zu umfassen.

Zugleich führt die Agglomeration Torezk direkt nach Konstantinowka, das allgemein als wichtiger logistischer Punkt für das gesamte Verteidigungssystem der ukrainischen Streitkräfte in einem weiten Gebiet von Otscheretino bis Tschassow Jar gilt.

Der Vormarsch der russischen Truppen geht westlich von Otscheretino weiter nach Westen und Nordwesten, und zwar auch in Richtung der Strecke Pokrowsk–Konstantinowka–Tschassow Jar. Am Montag hatten die russischen Streitkräfte Jewgenjewka erreicht. Die Wälder und Schluchten westlich von Netailowo und Umanskoje werden schrittweise geräumt. In Karlowka wird weiter gekämpft, das Nordufer des Stausees ist besetzt. Bis zum Versorgungsweg der ukrainischen Streitkräfte im Abschnitt Otscheretino verbleiben noch acht Kilometer (über Wosdwischenka).

Letzte Woche drangen die russischen Streitkräfte in einem Vorstoß vom Kontrollpunkt Majorsk und der Eisenbahnstation Majorskaja in Richtung Druschba vor. Einen Tag später wurde das kleine Dorf Schumy erobert, dessen Hauptwert darin besteht, dass es auf zwei Erhebungen liegt, welche über die gesamte Agglomeration dominieren: die Bergehalde des Bergwerks Wostotschnaja und die Abraumhalde des Bergwerks Sewernaja, auf denen sich ehemalige feindliche Befestigungen befinden. Dann wurden die Wälder nördlich von Schumy durchkämmt, und die Kontaktlinie erreichte die ersten Straßen von Kirowo und Druschba.

Die Führung der ukrainischen Streitkräfte in Torezk reagierte passiv auf all diese Ereignisse und war der Meinung, es würde nichts passieren, da so viele Jahre lang nichts geschehen war. Ähnlich dachte man auch in Awdejewka hinter den Betonbefestigungen.

Südlich von Schumy sind russische Truppen in einen weiteren Vorort der Agglomeration, nämlich Leninskoje (jetzt Sewernoje-Piwdennoje), eingedrungen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde bereits bis zur Hälfte von Leninskoje befreit, und die Kämpfe haben sich auf eine andere benachbarte Siedlung, Artemowo (ukrainisch: Salisnoje, d. h. Schelesnoje), verlagert. Diese topografischen Bezüge sind konventionell, da alle Siedlungen der ehemaligen Bergarbeiteragglomeration zu einer großen Siedlung städtischen Typs zusammengewachsen sind, in der Berghalden, Eisenbahnabzweigungen und mehrere künstliche Pfähle (Teiche) in ehemaligen Steinbrüchen zu Bezugspunkten geworden sind.

Ein wenig weiter westlich, zwischen Schirokaja Balka und New York, ist die Situation weniger klar. Vom Zentrum New Yorks aus verläuft in südlicher Richtung ein mit Datschas bebauter Geländestreifen entlang des Flusses Krasni Torez. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich das Eisenbahnbett. New York selbst liegt in der Senke. In diesem Bereich wird hart gekämpft.

In nur wenigen Stunden verlor der Gegner die Hauptverteidigungsstellung der Agglomeration Torezk – den Bezirk Schumy und zwei Hauptberghalden.

Doch für einen weiteren Vormarsch tief in die Agglomeration ist es unbedingt notwendig, die Flanken zu sichern, weswegen die Situation in Richtung New York von größter Bedeutung ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere Vorstöße direkt nach Kirowo und Torezk verlangsamen, vergleichbar mit der Situation bei Awdejewka.

Interessanterweise versucht der Gegner nicht einmal, all diese schwachen Frontabschnitte zu verstärken, sondern sammelt weiterhin Reserven südlich von Woltschansk und Lipzy sowie in der Richtung Saporoschje an. Seit mindestens drei Monaten gibt es keine Versuche mehr, die Front wenigstens in einem Gebiet durch die Verlegung von Reserven zu stabilisieren. Und das sieht nicht mehr wie ein nervöser Knockdown aus, sondern wie ein vollwertiger militärischer und politischer Wetteinsatz.

Die am Sonntag erfolgte Besetzung von Rasdolowka durch die russischen Streitkräfte in Richtung Sewersk und der Vormarsch entlang der dortigen Eisenbahnlinie blieben völlig unbemerkt. Unsere Truppen haben am Wochenende auch ein großes Gebiet östlich von Staromajorskoje besetzt und sind allgemein in Richtung Ugledarsk vorangekommen.

Es gibt Bewegung in Richtung Torsk, mehr als 60 Prozent von Krasnogorowka sind bereits besetzt. Auf dem Abschnitt Kurachowski finden die Kämpfe am Rande von Maximiljanowka statt. In Tschassow Jar ist der Stadtteil Kanal fast vollständig besetzt, aber noch nicht geräumt; Kalinowo wird gerade aufgeräumt, und die Wälder um den Stadtteil Kanal wurden befreit.

Auch auf taktischer Ebene werden keine Anstrengungen unternommen, um dem neuen taktischen Schema der russischen Streitkräfte (schnelle Umgehung befestigter Gebiete durch Infanteriegruppen) zu begegnen. Infolgedessen scheitern selbst diejenigen Verteidigungslinien der ukrainischen Streitkräfte, die der Gegner zu errichten vermochte.

Anscheinend konzentriert sich die Führung der ukrainischen Streitkräfte nicht auf die strategische Verteidigung, sondern auf den Versuch, eine neue "Gegenoffensive" zu starten, und zwar an gleich zwei Abschnitten der Kontaktlinie. Ein weiterer Beleg dafür ist nicht etwa der Versuch, militärische Kräfte zu konzentrieren (das liegt auf der Hand), sondern die russischen Luftabwehrstellungen mithilfe westlicher Raketensysteme auszuschalten. Daher auch die massiven Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf die Krim und auf Belgorod.

Man kann davon ausgehen, dass der nächste Monat in der Zone der militärischen Spezialoperation von zwei Trends geprägt sein wird. Der erste ist der weitere Vormarsch der russischen Streitkräfte in gleich mehreren Gebieten, verbunden mit der Gefahr eines strategischen Frontzusammenbruchs für die ukrainischen Streitkräfte. Zweitens wird der Gegner weiterhin Reserven in Richtung Sloboschanskaja und im Gebiet Orechow im Süden aufbauen. Sollte Kiew tatsächlich beabsichtigen, im nächsten Monat aus politischen Gründen "Gegenoffensiven" durchzuführen, so könnte dies theoretisch – trotz westlicher Waffenlieferungen – die gesamte ukrainische Armee begraben.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 24. Juni 2024 zuerst auf der Zeitung Wsgljad erschienen.

