Russland: Terroristen greifen Kirche und Synagoge in Dagestan an - mindestens sieben Tote

In der russischen Teilrepublik Dagestan wurden eine Synagoge, eine Kirche und ein Kontrollpunkt der Verkehrspolizei massiv angegriffen, ein Priester und sechs Polizisten starben. Derzeit findet Kampfeinsatz der Spezialkräfte statt, in den Straßen von Machatschala wird geschossen.

© Telegram-Kanal Solowjew Live, Videoscreenshot

Russische Medien meldeten am Sonntag mehrere Angriffe in der Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus. In der Stadt Derbent feuerten die Angreifer mit automatischen Handwaffen auf eine Synagoge und eine Kirche, teilte die Leiterin des Pressedienstes des dagestanischen Innenministeriums, Gayana Gariyewa mit. Laut im Internet verbreiteten Videoaufnahmen ging die Sinagoge in Flammen auf und vollständig verbrannte. Nach vorläufigen Informationen kam bei dem Angriff ein Polizist ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Die Verdächtigen flohen in einem weißen Volkswagen Polo mit dem Kennzeichen 921. Mitarbeiter des Ermittlungsausschusses begaben sich an den Tatort, um alle Umstände des Vorfalls zu ermitteln. Telegramkanäle zeigen von Augenzeugen aufgenommene Videos mit Kampfszenen. Laut vorläufigen Angaben wurden in Derbent zwei Angreifer getötet. Fast zeitgleich überfielen Unbekannte in der Hauptstadt der Republik Machatschkala einen Posten der Verkehrspolizei in der Jermoschkin-Straße. Nach Angaben des Innenministeriums wurden dabei ein Polizeibeamter getötet und sechs weitere verletzt. Unter der Zivilbevölkerung gibt es nach vorläufigen Angaben keine Toten oder Verletzten. Nach den Schüssen wurde ein Plan für das Abfangen der Terrorosten angekündigt, die Identität der Angreifer wird derzeit ermittelt. Telegram-Kanäle zeigen Szenen mit Schusswechsel in Machatschkala, wobei mindestens zwei Angreifer ohne Lebenszeichen auf dem Boden liegen. Laut einem der Videos haben die Terroristen einen Polizeiwagen in Beschlag genommen. Ein weiteres Video zeigt aus der Ferne, wie zwei Angreifer auf dem Strand von Machatschkala festgenommen werden. Nach Angaben des russischen Innenministeriums sind insgesamt sechs Polizisten bei den Schießereien in der Republik getötet, zwölf erlitten Verletzungen. Mehr Informationen in Kürze...

