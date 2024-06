Heftiges Unwetter in Moskau: Zwei Tote und 18 Verletzte

Ein heftiger Sturm suchte Moskau und umliegende Städte erneut heim. Das Unwetter forderte zwei Menschenleben. Nach Medienangaben wurden 18 weitere Personen verletzt. Der Moskauer Bürgermeister Sobjanin hatte am Vortag vor Regengüssen und Wirbelstürmen gewarnt.

Ein heftiger Regenschauer, ausgelöst durch eine Kaltwetterfront, hat in der russischen Hauptstadt und im Gebiet Moskau zu verheerenden Folgen geführt. Nach neuesten Angaben wurden 18 Menschen verletzt. Auf Telegram kursieren Videos und Bilder, die zeigen, wie die Natur tobt. Zwei weitere Menschen kamen dabei ums Leben. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Rettungsdienste berichtete, sei ein Baum aufgrund des starken Windes umgestürzt und habe einen Passanten im Norden Moskaus erschlagen. Eine weitere Person sei auf der Baustelle der Staatlichen Technischen Universität Moskau ums Leben gekommen, als ein Baugerüst durch den Wind zusammengebrochen sei. Laut dem führenden Experten des Wetterzentrums "Phobos", Jewgeni Tischkowez, hätten die Windböen 25 Meter pro Sekunde erreicht, es handele sich dabei um einen Zehn-Punkte-Sturm: "Gemäß der Beaufortskala ist dies ein Zehn-Punkte-Sturm von 12 möglichen! Der Druck des Luftstroms beträgt 45 bis 50 Kilogramm pro Quadratmeter." Tischkowez erläuterte, dass Winde dieser Stärke Bäume aus ihren Wurzeln reißen und Wellen auf dem Meer eine Höhe von 7 bis 10 Metern erreichen könnten. Katastrophenalarm in großen Teilen Süddeutschlands – Rheinschifffahrt komplett gesperrt Nach Angaben der Notdienste führten heftige Regenfälle zu Überschwemmungen in mehreren Straßen, und einige Anwohner beklagten sich über Störungen der Telefonverbindungen. Es wurden zahlreiche umgestürzte Bäume und beschädigte Autos gemeldet. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin hatte die Bürger am Vortag aufgefordert, sich bei schlechtem Wetter nicht draußen aufzuhalten, und warnte, dass Gewitter, heftige Regenfälle, böige Winde und mögliche Wirbelstürme zu erwarten seien. Am 18. Juni fielen in der Hauptstadt bis zu 60 Prozent der monatlichen Niederschlagsnorm (mehr als 40 Millimeter). Das Unwetter überfiel die Stadt stückweise: Eine starke Regenfront zog durch die nördlichen und nordwestlichen Bezirke. Mehr zum Thema – Rekordschneefall und Eisregen im Mai: Unwetter im Ural sorgt für Stromausfälle

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.