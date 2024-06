Heimvorteil: 90 Prozent der Moskauer verbringen ihren Sommerurlaub in Russland

Nur fünf Prozent der Moskauer werden laut einer Umfrage ihren Sommerurlaub im Ausland verbringen. Der Rest bleibt in Russland und genießt die Vorteile von Ferien in der Heimat. Nach Angaben des Ministerkabinetts nimmt die Nachfrage nach Reisen in Russland – und deren Qualität – weiter zu.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti / Alexei Kudenko

Die Experten eines Beratungsunternehmens, das zur Sberbank gehört, haben eine Umfrage unter Moskauern mit mittlerem und höherem Einkommen durchgeführt, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Ziel war es, zu ermitteln, wo die Moskauer planen, ihren Sommerurlaub zu verbringen. "Es stellte sich heraus, dass 90 Prozent von ihnen ihren Sommerurlaub in Russland verbringen wollen", berichtet die Agentur unter Berufung auf das Unternehmen. "Derartige Reisen sind billiger als Reisen ins Ausland, sind einfacher zu organisieren, und bieten Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack." Nur fünf Prozent der Befragten planen dagegen einen Urlaub im Ausland. Und diese fünf Prozent verteilen sich zwischen der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der EU. RIA Nowosti schreibt: "Das beliebteste Urlaubsziel in Russland ist die Region Krasnodar. 31 Prozent der Touristen wollen dort ihren Urlaub verbringen. Die Krim zieht 15 Prozent der Reisenden an, 12 Prozent werden in Sankt Petersburg spazieren gehen. Das Kaliningrader Gebiet und die Teilrepublik Altai sind ebenfalls unter den fünf beliebtesten Regionen." Diese Umfrage bestätigt den Trend der letzten Jahre: Urlaub in Russland wird immer qualitätsvoller, vielfältiger und begehrter. So stellte beispielsweise der stellvertretende russische Ministerpräsident, Dmitri Tschernyschenko, kürzlich bei einem Treffen mit Ministerpräsident Michail Mischustin fest: "Die Nachfrage nach Urlaub in Russland nimmt weiter zu. In diesem Jahr erwarten wir mehr als 90 Millionen Urlaubsreisen. Den aktuellen Daten zufolge ist die Zahl der Inlandsreisen in diesem Jahr in den ersten vier Monaten um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen." Wie der stellvertretende Ministerpräsident erklärte, seien die Sommermonate traditionell die verkehrsreichsten. Für diesen Sommer wird erwartet, dass sich die Zahl der Reisen innerhalb Russlands in den drei Sommermonaten auf etwa 44 Millionen belaufen wird, was 49 Prozent des geplanten jährlichen Gesamtvolumens an Reisen entspricht. Mehr zum Thema - Moskau: Chinesen und Deutsche Spitzenreiter bei E-Visa für Russland

