Russland beginnt Marineübung im Pazifik

Die russische Marine hat mit einer Übung im Pazifik begonnen. Mit Dutzenden Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern werden unter anderem die U-Boot-Bekämpfung und die Abwehr von Drohnenangriffen trainiert.

Quelle: Sputnik © Pressedienst der Pazifikflotte

Am Dienstag hat die Pazifikflotte der russischen Marine mit einer Übung begonnen. Laut einer offiziellen Mitteilung wird das planmäßige Manöver bis zum 28. Juni in den Japanischen und Ochotskischen Meeren unter der Leitung des Kommandierenden der Pazifikflotte Admiral Wiktor Liina durchgeführt. Russland und Ägypten führen gemeinsame Marineübung im Mittelmeer durch Für die Übung werden rund 40 Kriegsschiffe, darunter Versorgungs- und Hilfsschiffe, sowie etwa 20 Flugzeuge und Hubschrauber der Marineflieger eingesetzt. Im Einzelnen werden zur Teilnahme an dem Manöver Anti-U-Boot-Flugzeuge sowie Hubschrauber für die U-Boot-Bekämpfung und für Rettungseinsätze herangezogen. Einheiten der Marineinfanterie und Raketensysteme der Küstenverteidigung leisten ebnfalls Beiträge zu der Übung. Neben der U-Boot-Bekämpfung und der Verteidigung der Schiffahrt werden zudem Raketenangriffe auf Schiffe eines angenommenen Gegners und die Abwehr von Attacken durch Drohnen und unbemannte Boote trainiert. Die Übung wird erstmals die Teilstreitkräfte übergreifend gestaltet, geht aus der Erklärung hervor. Dies bedeutet, dass nicht nur die Pazifikflotte, sondern auch Einheiten der Truppen und Streitkräfte im Nordosten Russlands am Manöver beteiligt sind. Mehr zum Thema – Militärkooperation im Ostchinesischen Meer: Russische und chinesische Marine üben erneut gemeinsam

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.