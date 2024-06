Nach jüngsten US-Sanktionen: Moskau verspricht "entschlossene Antwort"

Am Mittwoch haben die USA weitere Sanktionen gegen Moskau und Handelspartner Russlands verhängt. Der russische Botschafter in den USA hat nun eine "entschlossene Antwort" seines Heimatlandes angekündigt. Zugleich sei Moskau zu einem Dialog mit Washington bereit – allerdings nur auf Augenhöhe.

Quelle: www.globallookpress.com © MFA Russia

Russland wird "entschlossen" auf Sanktionen und andere "konfrontative" Schritte der USA reagieren, sagte der Moskauer Botschafter in Washington, Anatoli Antonow. Meinung Multinationale Unternehmen haben die antirussischen Sanktionen satt Der Diplomat äußerte sich in einer Ansprache zum Tag Russlands, der am Mittwoch begangen wurde. Am selben Tag hatte Washington weitere Restriktionen gegen Moskau wegen dessen Militäroperation in der Ukraine angekündigt. "Die US-Regierung hat dem russischen Volk mit der Ankündigung eines weiteren Sanktionspakets gratuliert", so Antonow sarkastischer Kommentar. Russland werde nicht darauf bestehen, ein Partner der USA zu sein, aber bleibe "offen für einen ehrlichen und gleichberechtigten Dialog, sobald die Amerikaner zur Vernunft kommen", betonte er. "Nichtsdestotrotz werden wir eine angemessene und entschlossene Antwort auf die Konfrontation geben, die uns [von Washington] aufgezwungen wird", warnte Antonow. Die neue Runde von Sanktionen des Außen- und des Finanzministeriums zielt auf 300 weitere Personen und Einrichtungen in Russland und anderen Ländern ab, darunter China, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Washington beschuldigt sie, Verbindungen zu Moskaus "Kriegswirtschaft" zu unterhalten und es dem Land zu ermöglichen, westliche Strafmaßnahmen zu umgehen. Der Direktor des US-Außenministeriums für Wirtschaftssanktionen und deren Umsetzung, Aaron Forsberg, sagte gegenüber AP am Mittwoch, Sanktionen seien eine "dynamische Angelegenheit", da der russische Präsident Wladimir Putin "ein sehr fähiger Gegner ist, der bereit ist, sich anzupassen und willige Kollaborateure zu finden". Kneissl: Russland kann weder wirtschaftlich noch auf dem Schlachtfeld besiegt werden Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, reagierte auf die jüngste Runde von Restriktionen, indem sie betonte, dass "wie immer in solchen Fällen, [wir] die aggressiven Aktionen der USA nicht unbeantwortet lassen werden". Die Moskauer Börse (MOEX) hat aufgrund der neuen Sanktionen Washingtons den Handel in US-Dollar und Euro ab Donnerstag ausgesetzt. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Moskau und Kiew im Februar 2022 bereits mehr als 4.000 russische Personen und Unternehmen mit Sanktionen belegt. Während des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF) in der vergangenen Woche sagte Putin, der Westen habe geglaubt, dass seine Restriktionen "die russische Wirtschaft untergraben würden, und glaubte, dass dies innerhalb von drei, vier, sechs Monaten geschehen würde, aber jeder sieht, dass dies nicht der Fall ist". Putin verkündete Anfang des Jahres, dass das Bruttoinlandsprodukt Russlands, obwohl es das am stärksten sanktionierte Land der Welt ist, im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent gestiegen ist und "höher als der globale Durchschnitt" ausfiel. Mehr zum Thema - SPIEF-Teilnehmer sind sich einig: Sanktionen gingen nach hinten los

