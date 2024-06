Fly me to the Moon: Putin unterzeichnet Abkommen mit China über Mondstation

Während Moskau sich gegen ein Wettrüsten im Weltall ausspricht, treibt es seine eigenen Pläne zu einer kooperativen und friedlichen Nutzung des Kosmos voran. Wichtigster Partner ist dabei China, mit dem es auf dem Mond innerhalb der nächsten Dekade eine Forschungsstation errichten will.

© CNSA

Wladimir Putin hat ein Gesetz zur Ratifizierung eines zwischenstaatlichen Abkommens zwischen Russland und China über die Zusammenarbeit beim Bau einer Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) unterzeichnet. Das Dokument, mit dem der russische Präsident ein Abkommen bestätigt, das Moskau und Peking erstmals 2022 geschlossen hatten, wurde am Mittwoch auf dem offiziellen russischen Portal für Rechtsinformationen veröffentlicht. Roskosmos-Chef: Moskau und Peking erwägen Bau eines Atomkraftwerks auf dem Mond Das Ratifizierungsgesetz passierte im vergangenen Monat das Unterhaus des russischen Parlaments, die Staatsduma, und wurde letzte Woche vom Oberhaus, dem Föderationsrat, gebilligt. Das Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Mondstation "entspricht den Interessen Russlands, da es zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China beiträgt" und "die führende Rolle Russlands bei der Erforschung des Weltraums, einschließlich der Erforschung und Nutzung des Mondes, festigt", heißt es in einer Erläuterung zum Gesetz. Die Zusammenarbeit mit Peking werde auch die Effizienz der am ILRS durchgeführten Forschung erhöhen und die potenziellen technischen und finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der Erforschung und Nutzung des Mondes mindern sowie die Ausbildung von Wissenschaftlern und anderem Personal für künftige Raumfahrtprojekte erleichtern, heißt es weiter. Die ILRS wird von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos und der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA entwickelt. Nach Angaben Moskaus und Pekings steht das Projekt, das die "Erforschung und Nutzung des Weltraums durch die Menschheit zu friedlichen Zwecken" fördern soll, jedoch weiterhin allen interessierten Ländern und internationalen Partnern offen. Neun weitere Länder, darunter Südafrika, Ägypten und Pakistan, haben sich bereits angeschlossen. Zugleich spricht sich Russland gegen ein Wettrüsten im All aus. Doch eine entsprechende vor Wochen von Moskau im UN-Sicherheitsrat eingebrachte Resolution scheiterte am Widerstand der USA und ihrer Verbündeten. Näher am Mond: Musks Starship startet erfolgreich und kehrt zur Erde zurück Eine von Russland eingebrachte Resolution gegen ein Wettrüsten im All ist im UN-Sicherheitsrat am Montag gescheitert. Die USA und ihre Verbündeten stimmten dagegen. Die geplante Anlage soll aus einer Station in einer Mondumlaufbahn und einer Mondbasis auf der Oberfläche bestehen. Sie soll von mehreren "intelligenten" Fahrzeugen und einem sprungfähigen Roboter unterstützt werden, wie CNSA und Roskosmos zuvor mitteilten. Nach einem von der russischen Raumfahrtbehörde vorgelegten Fahrplan soll die ILRS bis 2035 einsatzbereit sein. Da das Projekt in mehrere Phasen unterteilt ist, planen Russland und China, bis 2025 einen Standort für die Mondbasis auszuwählen, wobei mit den Bauarbeiten ab 2026 begonnen werden soll. Nach ihrer Fertigstellung wird die Station die Topografie, die Geologie und die innere Struktur des Mondes erforschen und gleichzeitig die weitere Erforschung des Weltraums, einschließlich bemannter Missionen zum Mond, unterstützen. Mehr zum Thema - Erste US-Mondlandung seit Jahrzehnten: Private Raumsonde weich aufgesetzt und umgekippt

