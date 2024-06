Moskau: Delegationen aus 126 Ländern zum BRICS-Kommunalforum eingeladen

Zum BRICS-Kommunalforum werden in Moskau mehr als 5.000 Teilnehmer aus 126 Ländern erwartet. Auf dem Programm stehen Fragen der Infrastrukturentwicklung, der Innovation und der Wettbewerbsfähigkeit von Megastädten. Teilnehmen werden auch Vertreter von Großkonzernen.

Quelle: www.globallookpress.com © Iranian Presidency / Keystone Press Agency

Wie die Behörden der russischen Hauptstadt mitteilten, wurden Vertreter aus weltweit mehr als 200 Städten zum Internationalen BRICS-Kommunalforum eingeladen, das vom 27. bis 28. August in Moskau stattfindet. Chinas Außenminister: BRICS muss einen neuen Kalten Krieg verhindern Zur Veranstaltung werden mehr als 5.000 Teilnehmer aus 126 Ländern und 89 russischen Gerichtsbarkeiten erwartet. Rund 700 Redner werden bei verschiedenen Diskussionsrunden und Empfängen auftreten, so die Organisatoren auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend. "Wir rechnen mit der Teilnahme aller russischen Föderationssubjekte und unserer ausländischen Partner, während wir Einladungen an mehr als 200 Städte in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika verschicken", sagte Sergei Cheremin, Leiter der Moskauer Abteilung für Außenhandel und internationale Beziehungen, gegenüber TASS. "Moskau kann den Teilnehmern aller Veranstaltungen seine unschätzbaren Erfahrungen im Bereich der Infrastrukturentwicklung anbieten, die Moskau zu einer der am besten entwickelten Städte der Welt gemacht haben", so Cheremin. "Wir werden auf jeden Fall Fragen der Innovation, der Anwerbung talentierter Fachkräfte und der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Megastädten behandeln", erklärte er.

Der Vorsitzende der Moskauer Stadtduma, Alexei Schaposchnikow, kündigte die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung der BRICS-Hauptstädte und der großen Metropolen an. Eine beträchtliche Anzahl von Großkonzernen hat ihre Teilnahme an dem bevorstehenden Forum bestätigt. Sowohl Business-to-Business (B2B)- als auch Business-to-Government (B2G)-Treffen sind in Vorbereitung, sagte Michail Swerdlow, Leiter der BRICS+ Business Communications Foundation. Mehr zum Thema - Fast die Hälfte der Weltwirtschaft strebt Partnerschaft mit Russland an

