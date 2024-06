Russisches Unternehmen verspricht 15 Millionen Rubel Prämie für ersten Abschuss einer F-16

Für den ersten Abschuss eines Kampfjets vom Typ F-16 zahlt die russische Firma Fores ein Preisgeld von 15 Millionen Rubel. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Prämien für die Zerstörung von Kampfpanzern westlicher Produktion bezahlt. Das Unternehmen produziert Keramikpartikel für die Fracking-Industrie.

Quelle: www.globallookpress.com © dpa

Die in Jekaterinburg im Ural ansässige Firma Fores hat für den ersten Abschuss einer F-16 eine Prämie von 15 Millionen Rubel (rund 15.500 Euro) ausgeschrieben, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Sergei Schmotjew, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Fores, sagte der Nachrichtenagentur am Rande des Petersburger Wirtschaftsforums: "Wir haben eine Prämie für die Zerstörung eines F-16-Kampfjets für den Fall ausgelobt, dass die Kampfjets Kiew zur Verfügung gestellt werden." Fores hatte zuvor bereits Prämien für die Zerstörung von Kampfpanzern aus westlicher Produktion gezahlt. Für den Abschuss des ersten Kampfpanzers zahlte das Unternehmen eine Belohnung von fünf Millionen Rubel (rund 5.100 Euro), für jeden weiteren Abschuss weitere 500.000 Rubel. Bisher wurden Prämien für die Vernichtung von mehr als 20 Panzern bezahlt. Mehrere westliche Staaten haben der Ukraine die Lieferung von F-16 Kampfjets zugesagt. Russland wertet das als weiteren Eskalationsschritt. Die F-16 können mit Nuklearwaffen ausgerüstet werden. Fores stellt Keramikpartikel für die Öl- und Gas-Industrie her, die zum Fracking benötigt werden. Das Unternehmen unterstützt die militärische Spezialoperation von Anfang an. Es beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter. Mehr zum Thema – "Rote Linie wurde überschritten" ‒ Österreichs Verteidigungsministerin kritisiert NATO-Staaten

