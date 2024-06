Russland könnte bald einen neuen Föderationskreis erhalten

Die Donbass-Republiken, die Krim sowie die Gebiete Cherson und Saporoschje könnten zu einem neuen Föderationskreis, Neurussland, zusammengefasst werden. Laut dem Gouverneur von Saporoschje Jewgeni Balizki würde dies die Zusammenarbeit der neuen Regionen mit dem Zentrum erleichtern.

Quelle: Sputnik © Alexei Danitschew

Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die Gebiete Cherson und Saporoschje sowie die Krim könnten zu einem neuen Föderationskreis zusammengefasst werden, sagt der Gouverneur des Gebiets Saporoschje Jewgeni Balizki. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg gab er bekannt: "Es wird ein neuer Föderationskreis gegründet, ich denke, das sollte in nächster Zeit passieren. Ich denke, er wird Donezk, Lugansk, die Gebiete Saporoschje und Cherson und die Krim umfassen." Balizki zufolge ist die Bildung des neuen Kreises überfällig und werde gegenwärtig auf föderaler Ebene verhandelt. Eine solche Entscheidung würde den neuen Gebieten die Zusammenarbeit mit dem föderalen Zentrum erleichtern, erklärte der Beamte. Auf die Frage nach dem Namen des neuen Kreises antwortete Balizki: "Vermutlich, Neurussland." Meinung Zehn Jahre Russischer Frühling: Wie der Aufstand im Donbass ein Wunder bewirkte Von der Gründung eines neuen Föderationskreises aus den Donbass-Republiken und den Gebieten Cherson und Saporoschje hatte Balizki ursprünglich am 30. September 2022 gesprochen. An diesem Tag unterzeichneten Russlands Präsident Wladimir Putin und die Oberhäupter der genannten Regionen nach entsprechenden Referenden Verträge über einen Beitritt zur Russischen Föderation. Putin betonte, dass die Bewohner der DVR, LVR sowie der Gebiete Cherson und Saporoschje "für immer" zu Bürgern Russlands werden. Die russischen Föderationskreise waren ursprünglich im Jahr 2000 gemäß einem Präsidialdekret eingeführt worden, um eine Aufsicht der Föderationsregierung über einzelne Verwaltungseinheiten zu ermöglichen. Gegenwärtig existieren acht Föderationskreise, die jeweils mehrere Föderationssubjekte umfassen: Südrussland, Nordkaukasus, Zentralrussland, Nordwestrussland, Wolga, Ural, Sibirien und Ferner Osten. Die Krim bildete nach ihrem Beitritt zu Russland im Jahr 2014 zunächst einen eigenen Föderationskreis, wurde aber im Jahr 2016 dem Föderationskreis Südrussland angeschlossen. Mehr zum Thema – Gesetz unterzeichnet: DVR, LVR, Saporoschje und Cherson gehören nun offiziell zu Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.