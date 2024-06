Russisches Verteidigungsministerium: Tiefer Vorstoß an der Charkow-Front

Das ukrainische Militär verliert trotz der wieder aufgenommenen Waffenlieferungen der USA weiter an Boden. Das russische Verteidigungsministerium meldet heute einen tiefen Vorstoß an einem Frontabschnitt. Auch an anderen Abschnitten konnten russische Truppen ihre Position verbessern.

Quelle: Sputnik © RIA Novosti

Russisches Militär ist tief in die ukrainischen Verteidigungslinien vorgedrungen. Dabei wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bis zu 215 ukrainischen Soldaten innerhalb der vergangenen 24 Stunden getötet oder verletzt. "Soldaten und Technik der 57. Motorinfanterie, der 82. Landungs- und Angriffsbrigaden der ukrainischen Armee sowie Sabotagetruppen in den Gebieten der Siedlungen Neskutschnoje, Granow und Konstantinowka wurden besiegt", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem seien fünf Gegenangriffe in den Bezirken Lipzow und Woltschansk abgewehrt worden. Moskau: Selenskij wird als blutigster Präsident der Ukraine in die Geschichte eingehen Neben dem Verlust von Personal habe die Armee der Ukraine an diesem Frontabschnitt noch einen Panzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge, vier PKW und zwei Haubitzen des Typs D-30 verloren. Auch an den anderen Frontabschnitten meldet das russische Verteidigungsministerium Fortschritte. Demnach nahm der Truppenverband West eine günstigere Position ein und verstärkt den Druck auf die ukrainischen Nationalisten. Bei den Kämpfen wurden laut Verteidigungsministerium 435 ukrainische Soldaten getötet. Auch der Truppenverband Süd konnte seine Lage verbessern. Bei den Kämpfen am entsprechenden Frontabschnitt kamen laut offiziellen Angaben 310 ukrainische Kämpfer ums Leben. Erfolge melden auch der Truppenverband Mitte und Ost. Sie informieren über den Tod von 585 bzw. 140 Soldaten. Bei Rabotino und Werbowoje im Gebiet Saporoschje verloren die ukrainischen Einheiten 60 Soldaten. Das Verteidigungsministerium meldet die Zerstörung von Militärtechnik, darunter ein Patriot-Luftabwehrsystem, sowie den Abschuss von 67 ukrainischen Drohnen, einer Anti-Schiffsrakete vom Typ Neptin, sowie von insgesamt 19 HIMARS-Raketen und Olcha-Raketen Mehr zum Thema – Ukrainischer Grenzdienst: Dutzende Ukrainer ertrinken auf der Flucht (Drastische Bilder)

