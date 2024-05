FSB: Westen schürt Proteste in Arktis und behindert russische Projekte

Der Westen versucht mithilfe von Umweltschützern, Proteste bei der lokalen Bevölkerung in der Arktis auszulösen und die Region zu militarisieren, um Russlands wirtschaftliche Entwicklung zu behindern. Moskau sei bereit, die Zahl der Grenzschutzbeamten bei Bedarf zu erhöhen.

Quelle: Sputnik © Ilja Timin

Auf Betreiben der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten werden Versuche unternommen, die Arktis zu militarisieren und die Wirtschaftsprojekte Russlands in dieser Region zu stören. Dies sagte Armeegeneral Wladimir Kulischow, Erster Stellvertretender Direktor und Leiter des Grenzdienstes der Inlandsgeheimdienst der Russischen Föderation (FSB), in einem Interview mit RIA Nowosti anlässlich des Tages des Grenzschutzes. "Der russische Sektor der Arktis, reich an natürlichen und biologischen Ressourcen und mit enormem Transport- und logistischen Potenzial, bleibt ein Ziel westlicher Eroberungsbestrebungen." Es werden rechtliche, wirtschaftliche und informationelle Bedingungen geschaffen, um einen freien Schifffahrtsmodus in den Gewässern der Nordostpassage zu etablieren und die Umsetzung russischer Wirtschaftsprojekte zu behindern, erklärte Kulischow. Aus diesem Grund baue Russland neue Grenzschutzschiffe, um vielfältige Aufgaben zum Schutz der Staatsgrenze in der Arktis bewältigen zu können. Insbesondere seien zwei Grenzpatrouillenschiffe der Eisklasse im Bau: "Arctic LNG 2 im Keim ersticken" – Washington will russische Konkurrenz ausschalten "Zur weiteren Steigerung unserer Kapazitäten wird die Grenzinfrastruktur erneuert, moderne technische Überwachungsmittel werden eingeführt, und es werden neue Grenzschutzschiffe gebaut, die für ein breites Spektrum an Aufgaben der Grenzüberwachung in der Arktis bestimmt sind." Außerdem versucht der Westen, mithilfe von Umweltschützern Proteststimmungen unter der lokalen Bevölkerung in der Arktis zu schüren. "Ausländische Länder und internationale Umweltorganisationen, die auf die Probleme des Schutzes der Rechte der kleinen indigenen Völker des Nordens und des Umweltschutzes spekulieren, versuchen, Proteststimmungen in der lokalen Bevölkerung zu wecken." Am 28. Mai hatte Kulischow bereits erklärt, dass der FSB bereit sei, im Falle einer Bedrohung die Zahl der Grenzschutzbeamten an der Grenze zum Kaliningrader Gebiet unverzüglich zu erhöhen. Mehr zum Thema – Russlands neuer Rekord: Weltweit erster Fallschirmsprung aus der Stratosphäre auf den Nordpol

