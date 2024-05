Russland deckt in diesem Jahr zum ersten Mal mehr als ein Viertel der weltweiten Weizenexporte ab

Der Internationale Getreiderat hat seine Prognose für die russischen Weizenexporte nach oben korrigiert – zum ersten Mal wird das Land einen Anteil von fast 26 Prozent am Weltmarkt erreichen. Das dürfte ein wahrhaft historischer Höchststand sein.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Der Internationale Getreiderat, eine zwischenstaatliche Organisation zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Getreidehandels und der Marktstabilität sowie der globalen Ernährungssicherheit, hat seine Prognose für die russischen Weizenexporte zum Ende dieser Agrarsaison heraufgesetzt. Demnach wird das Land zum ersten Mal fast 26 Prozent des Weltmarktes für sich beanspruchen. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf die Daten der Organisation. Die Agentur schreibt: "Die Organisation geht nun davon aus, dass Russland im laufenden Landwirtschaftsjahr 53,1 Millionen Tonnen Weizen exportieren wird, während im April noch 52,1 Millionen Tonnen prognostiziert worden waren. Das wäre das höchste Exportvolumen in der modernen Geschichte und läge fast 10 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Anteil Russlands an den weltweiten Weizenexporten könnte auf einen Rekordwert von 25,8 Prozent steigen. Das bisherige Maximum wurde im Agrarjahr 2017–2018 mit einem Anteil von 23,4 Prozent erreicht, im vergangenen Jahr lag er bei 23,2 Prozent." Zuvor hatte die neue Leiterin des Landwirtschaftsministeriums, Oxana Lut, erklärt, dass Russland in diesem Jahr "einen Rekord bei den Getreideexporten" anpeile. Daher sei es ihrer Meinung nach notwendig, eine einheimische Flotte von Frachtschiffen für Trockenschüttgut zu bauen – in diesem Bereich gebe es noch ein Defizit. Sie betonte: "Wir haben keine eigene inländische Trockenfrachtflotte. Wir haben großartige Aussichten, was die Getreideausfuhren betrifft. In diesem Jahr exportieren wir, wie uns scheint, unser Getreide im rekordverdächtigen Umfang, aber bei großen Schiffen müssen wir mit einer ausländischen Flotte arbeiten. Das ist sehr schlecht, und diese Situation muss natürlich geändert werden." Mehr zum Thema - Medienbericht: BRICS-Getreidebörse versetzt westlichen Exporteuren einen heftigen Schlag

