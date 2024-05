Sberbank: In Russland entsteht eine neue Mittelschicht

Nach Ansicht von Sberbank-Experten entsteht in Russland gerade eine neue Mittelschicht. Es handelt sich vor allem um Menschen, die aus drei Bereichen der Wirtschaft kommen: verarbeitende Industrie, Bauwesen und IT.

Wie Michail Matownikow, Chefanalyst der Sberbank, auf der Gesamtrussischen Bankenkonferenz erklärte, steigen in Russland der Konsum und das Lohnniveau, sodass sich im Land zunehmend eine neue Mittelschicht herausbildet. Nach Schätzungen der Sberbank-Experten stehen dabei drei Wirtschaftsbereiche im Mittelpunkt: das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe und die IT-Branche. Die Angehörigen dieser Branchen nehmen immer häufiger Kredite auf und haben sogar eine neue Kategorie von Bankkunden gebildet. Matownikow stellte fest:

"Seit Oktober hat sich der Konsum verlangsamt, aber in den letzten Monaten ist er jedoch ziemlich stark geblieben. Im April gab es eine weitere leichte Verlangsamung, ob sie sich fortsetzen wird oder nicht, ist eine andere Frage... Es ist klar, dass die Löhne steigen. Und in Russland haben wir nun das, was meine Kollegen und ich die neue Mittelklasse nennen."

Er erinnerte daran, dass das durchschnittliche Lohnwachstum im Land zwischen 16 und 18 Prozent liegt, aber die drei großen Branchen ‒ verarbeitendes Gewerbe, IT und Baugewerbe ‒ weisen das höchste Wachstum auf. "In diesen drei Gruppen liegt das Lohnwachstum bei 25 bis 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und es ist das zweite Jahr mit einem Rekordwachstum. Es ist klar, dass eine große Zahl von Menschen ihr Einkommen tatsächlich verdoppelt hat", betonte Matownikow. Auch das Wirtschaftsportal RBK schreibt:

"Spitzenreiter beim Lohnwachstum im Jahr 2023 waren die Branchen, die nach Meinung der Experten auf eine aktive Importsubstitution, den Bau und staatliche Rüstungsaufträge zurückzuführen sind: die Herstellung von Metallwaren (plus 23,5 Prozent im Nominalwert), die Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Geräten (plus 22 Prozent), die Herstellung von Elektrogeräten (plus 23,7 Prozent), die Herstellung von sonstigen Fahrzeugen und Anlagen (plus 22,2 Prozent)."

Seit Mitte der 1990er Jahre wird über die russische Mittelschicht diskutiert. Nach Ansicht der einen ist sie entstanden und wird immer stärker, nach Ansicht der anderen ist sie noch nicht vorhanden. Swetlana Marejewa, eine führende Wissenschaftlerin am Institut für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaften, sagte in einem Gespräch mit der Zeitung Rossijskaja Gaseta:

"Traditionell werden in der Mittelschicht zwei Untergruppen unterschieden ‒ die 'alte' und die 'neue' Mittelschicht. Die 'alte' Mittelschicht besteht aus Selbstständigen, kleinen (aber nicht mittleren und großen!) Unternehmern und Familienunternehmern, die ihr Einkommen aus wirtschaftlichem Kapital beziehen. Historisch gesehen wurde sie früher gebildet ‒ das waren diejenigen, die weder als Kapitalisten noch als Arbeiter eingestuft werden konnten. Die 'neue' Mittelschicht entstand erst später ‒ sie bestand aus angestellten Arbeitnehmern: Fachleuten und Halbprofis, Spezialisten, Verwaltungskräften, die ein Einkommen aus ihrem Humankapital beziehen. Und während sich die Zusammensetzung der 'alten' Mittelschicht in den meisten Ländern in jüngster Zeit kaum geändert hat, verändert sich die 'neue' Mittelschicht ziemlich drastisch und differenziert sich dabei innerhalb ihrer selbst ‒ ein Teil ihrer Vertreter verrichtet Routinearbeiten, die geringe Qualifikationen erfordern und nur ein geringes Maß an Autonomie zulassen, während der andere Teil über ein einzigartiges Humankapital verfügt und seine Arbeit durch ein hohes Maß an Autonomie gekennzeichnet ist. Das allgemeine Bild der russischen Mittelschicht wird durch die 'neue' Mittelschicht bestimmt, und das ist auch eine ihrer Eigenheiten."

