König von Bahrain: Treffen mit Putin einer der glücklichsten Tage meines Lebens

Präsident Wladimir Putin hat sich in Moskau mit dem König von Bahrain getroffen. Putin und Hamad bin Isa Al Khalifa besprachen die weitere Entwicklung der bilateralen Kooperation und tauschten sich über den Nahost- und den Ukraine-Konflikt aus.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich mit dem König von Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, getroffen, der am Vortag zu einem offiziellen Besuch in Russland eingetroffen war. Dies berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Das Treffen fand im Rahmen einer Sitzung im kleinen Kreis im Grünen Salon des Großen Kremlpalastes statt.

Auf der Tagesordnung der Verhandlungen standen die Perspektiven der Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Energie und humanitäre Hilfe sowie aktuelle internationale Themen, insbesondere die Situation im Nahen Osten. An der ersten Gesprächsrunde im kleinen Kreis nahmen von russischer Seite der Assistent des Präsidenten, Juri Uschakow, der Vizepremier Alexander Nowak und Außenminister Sergei Lawrow teil. Anschließend wurden die Verhandlungen in Form eines offiziellen Mittagessens mit den Delegationen fortgesetzt.

Nachdem Putin den König von Bahrain begrüßt hatte, erinnerte er sich daran, dass ihr letztes Treffen im Jahr 2016 stattfand, aber "die Kontakte die ganze Zeit über bestanden." Er erwähnte auch ein Telefongespräch, das im März 2024 zustande gekommen war. Putin betonte zu Beginn des Treffens, dass seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen viel für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und Bahrain erreicht worden sei und gute Kontakte auf Ebene der Außenministerien bestünden:

"Im nächsten Jahr feiern wir 35 Jahre seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen unseren Ländern und in vielen internationalen Fragen sind unsere Positionen ähnlich."

Der Umfang der Handelsbeziehungen zwischen Russland und Bahrain sei laut Putin immer noch "symbolischer Natur", aber die Tendenzen seien gut. Eine günstigere Situation sei, wie der Präsident feststellte, bei der Investitionskooperation zu beobachten. Es werden etwa 30 Großprojekte mit einem Gesamtpaket von 460 Millionen Euro umgesetzt. Auch auf dem Gebiet der Kultur unterhalten die beiden Länder gute Beziehungen:

"In diesem Jahr wollen wir die Bahrain-Tage in Russland abhalten, und soweit ich weiß, haben meine Kollegen zugestimmt, im nächsten Jahr auch die 'Russischen Jahreszeiten' in Ihrem Land abzuhalten."

Weitere humanitäre Kontakte in den Bereichen Bildung und Wissenschaft entwickeln sich ebenfalls. Darüber hinaus strebt Bahrain eine Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten an. Der Botschafter des Königreichs in Moskau, Ahmed Al-Saati, erklärte gegenüber RIA Nowosti:

"Russland hat alles getan, um sicherzustellen, dass wir auch in dieser Vereinigung sind, aber einige Dokumente sind noch nicht fertig."

Putin bat Hamad bin Isa Al Khalifa, zu berichten, wie vor einer Woche die Sitzung der Arabischen Liga verlaufen sei, bei der Bahrain den Vorsitz innehat:

"Und natürlich wäre es sehr interessant, Ihre Meinung sowohl zur Lage im Nahen Osten als auch zum Verlauf der Diskussion über diese Fragen zu erfahren."

Der König meinte, dass die Position der arabischen Länder während des Gipfeltreffens der Arabischen Liga zum ersten Mal fast einstimmig gewesen sei.

"Dies ist ein heikles Thema und wir wollen ein Ende des Krieges in diesem Teil der Welt. Um das Leben der Zivilbevölkerung zu retten, mussten viele Menschen, Hunderttausende, aufgrund dieses Konflikts ihre Heimat verlassen. Dieses Land ist nur 40 km lang und 12 km breit. Frauen und Kinder drängen sich auf diesem Land und werden beschossen. Wir sprechen von friedlichen, unschuldigen Menschen."

Im Gegenzug lud der König von Bahrain Russland zu einer Friedenskonferenz zur Nahostregelung ein, die in seinem Land stattfinden soll:

"Russland wird das erste Land sein, an das ich appelliere, diese Konferenz zu unterstützen."

Er wies darauf hin, dass die Russische Föderation eines der einflussreichsten Länder auf der Weltbühne sei. Es bestehe unter den arabischen Ländern völlige Einigkeit über die Notwendigkeit einer Friedenskonferenz zur Lösung der Nahostfrage, so der König. Er äußerte die Hoffnung, dass es gute Beziehungen zwischen allen Ländern in der Region geben werde, einschließlich Irans, da "früher Probleme existierten", die jetzt praktisch nicht mehr vorhanden seien. Ihm zufolge gebe es keinen Grund, die Normalisierung und Verbesserung der Beziehungen, insbesondere zu Iran, aufzuschieben:

"Wir haben eine Geschichte von Beziehungen, früher gab es gegenseitige Besuche. Daher wäre die Verbesserung der Entwicklung, des Handels und des Lebensstandards eine positive Sache, wenn dies erreicht wird."

Im Ukraine-Konflikt nimmt der König eine unabhängige Position ein und lehnt es ab, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Das Staatsoberhaupt von Bahrain gratulierte dem russischen Staatschef zum Wahlsieg. Er betonte, dass dies ein Beweis für kluge Politik sei. Die Wahl Wladimir Putins, so der Monarch, habe nicht nur positive Auswirkungen auf die Lage in Russland, sondern in der gesamten arabischen Welt:

"Ihre Freunde, die arabischen Freunde, senden Ihnen die besten Wünsche. Sie schätzen die Rolle Russlands bei der gerechten Lösung arabischer Probleme sehr."

Nach dem Treffen unterzeichneten die Parteien Memoranden über gegenseitiges Einverständnis zwischen den Gesundheitsministerien der beiden Staaten, die Zusammenarbeit in der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, das gegenseitige Einverständnis zwischen den Behörden im Bereich des Verkehrs und des Transits sowie ein Kooperationsprogramm zwischen den Kulturministerien.

Der König gestand ein, dass er schon lange nicht mehr in Moskau – in dieser schönen Stadt – gewesen sei und sie sehr vermisst habe. Er habe sich sehr gefreut, hier zu Besuch zu sein und seine Freunde zu treffen:

"Ich glaube, dass dies einer der glücklichsten Tage meines Lebens ist, und ich treffe mich an diesem Tag mit Ihnen. Vielen Dank für die Einladung und den herzlichen Empfang!"

