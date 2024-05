Bericht: Russlands Vize-Generalstabschef wegen Bestechung verhaftet

Wie mehrere russische Medien übereinstimmend berichten, ist der stellvertretende Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Generalleutnant Wadim Schamarin, für zwei Monate verhaftet worden. Ihm wird Korruption in besonders großem Ausmaß vorgeworfen.

Quelle: Sputnik © Wadim Sawizki

Generalleutnant Wadim Schamarin, stellvertretender Generalstabschef der russischen Streitkräfte, ist wegen Korruption verhaftet worden, berichtet die Zeitung Kommersant am Donnerstagmorgen. Eine Quelle sagte der Zeitung, es habe eine Hausdurchsuchung gegeben, danach sei Schamarin zum Verhör ins Ermittlungskomitee gebracht worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax wurde Schamarin am Mittwoch wegen der Annahme einer besonders hohen Bestechungssumme für zwei Monate verhaftet. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин арестован по делу о получении особо крупной взятки, сообщили СМИ.Источник: тг-канал truekpru // Фото: Министерство обороны РФ#новости#вадимшамаринpic.twitter.com/f5tp3TsjmK — @kpru (@kpru) May 23, 2024 Es ist nicht die erste hochrangige Verhaftung in der russischen Militärführung in den vergangenen Wochen. Es waren auch der stellvertretende Verteidigungsminister Timur Iwanow und Generalleutnant Juri Kusnezow, Leiter der Hauptpersonalabteilung des russischen Verteidigungsministeriums, verhaftet worden. Beide werden der Annahme von Bestechungsgeldern in besonders großem Umfang beschuldigt. Mehr zum Thema - Russland: Vize-Verteidigungsminister Iwanow muss für zwei Monate in U-Haft

