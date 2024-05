Lada per Mausklick: Russen können Autos jetzt online bestellen

Essens- oder Blumenlieferungen gehören in Russland bereits zum Alltag. Jetzt geht der Online-Händler Wildberries einen Schritt weiter: Ab sofort können Kunden auch Autos der russischen Marke Lada im Internet bestellen.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitaljow

Autos der russischen Marke Lada sind ab sofort auf dem Online-Marktplatz Wildberries – ein Pendant zu Amazon – zu finden. Das Projekt steht derzeit den Einwohnern der Region Wolgograd zur Verfügung, berichtet der Pressedienst der Plattform. Tatjana Bakaltschuk, Geschäftsführerin von Wildberries, stellte fest, dass sich ein neuer Verbrauchertrend abzeichnet: Immer mehr Kunden seien bereit, ein Auto online zu bestellen. "Wildberries will diesen Trend anführen. Heute geben wir gemeinsam mit der Awtowas Gruppe den Start des Lada-Verkaufs über Wildberries bekannt. Ich freue mich, dass auch führende Automobilhersteller an die Entwicklung des Vertriebs über Marktplätze glauben und bereit sind, in diese Richtung zu investieren." Der Kunde unterschreibt einen Kaufvertrag, bevor er das Auto erhält. Für die Fahrzeuge gilt die offizielle Händlergarantie. Das bestellte Fahrzeug wird an einen vereinbarten Ort geliefert, an dem die Auslieferung möglich ist, berichten russische Medien. Handelsminister – Russlands Autoindustrie erhält eine zweite Chance Wildberries hatte Mitte April die Einführung der neuen Kategorie "Fahrzeuge" auf dem Marktplatz angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens haben die Kunden im ersten Monat insgesamt elf Autos und ein Motorrad gekauft. Die Kategorie umfasst mehrere Automarken, Motorräder und Fahrräder. "Wildberries plant, die neue Kategorie weiter auszubauen – wir werden auch Quads, Schneemobile und andere Fahrzeuge anbieten", so die Pressestelle. Nach Angaben des Autoherstellers Awtowas, dessen Fahrzeuge unter der Marke Lada verkauft werden, ist der Online-Verkauf derzeit eine der wichtigsten Entwicklungsrichtungen des Unternehmens. Der Verkauf von Lada-Fahrzeugen hat in Russland nach Anfaben von Awtowas im April einen Unternehmensrekord seit 2012 aufgestellt und die Marke von 45.551 PKW erreicht – ein Anstieg von rund 65 Prozent im Vergleich zum April 2023. Mehr zum Thema - Beschluss der Staatsduma: Abgeordnete steigen ab 2024 auf russische Dienstwagen um

