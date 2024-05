Ölraffinerie im Süden Russlands bei Drohnenangriff beschädigt

Bei einem Drohnenangriff wurde die Ölraffinerie Slawjansk beschädigt. Mindestens eine Anlage wurde getroffen. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt. Das Unternehmen meldete "Lücken in der Verteidigungsfähigkeit" und versprach, daran zu arbeiten.

Quelle: Sputnik © Witali Timkiw

Das Gelände der Ölraffinerie Slawjansk im Gebiet Krasnodar ist durch den Absturz von Drohnen am 19. Mai beschädigt worden. Dies gab Eduard Trudnew bekannt, der Direktor für integrierte Sicherheit der Unternehmensgruppe Slawjansk ECO: "Es gibt Schäden. Ihr Ausmaß und ihre Größe werden festgestellt." Trudnew fügte hinzu, dass Spezialisten Schwachstellen in der Verteidigungsfähigkeit des Unternehmens ausgemacht hätten: "Es gibt Lücken in der Verteidigungsfähigkeit, wir haben sie erkannt und werden daran arbeiten. Das ist die Hauptaufgabe." Ein ungenannter Vertreter des Unternehmens gab gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti an, dass mindestens eine Anlage beschädigt worden sei. Die Agentur zitierte den Gesprächspartner mit den Worten: "Alle Drohnen waren mit Submunitionen in Form von Stahlkugeln gefüllt, die Streuung war großflächig. Eine der Anlagen ist beschädigt. Mindestens. Das Ausmaß des Schadens ist noch nicht vollständig bekannt." In der Nacht zum 19. Mai meldete das operative Hauptquartier des Gebiets Krasnodar den Absturz einer Drohne auf dem Gelände der Raffinerie und fügte hinzu, dass es keine Brände, Schäden oder Verletzte gegeben habe. Am Morgen teilte die Verwaltung der Stadt Slawjansk am Kuban, wo sich die Anlage befindet, mit, dass sechs Drohnen auf das Territorium des Betriebs gestürzt seien, wobei es laut vorläufigen Angaben keine Verletzten oder Schäden gegeben habe. Meinung Ukrainische Drohnenangriffe: Wie gefährlich sind sie und wie können sie bekämpft werden? Später offenbarte Trudnew, dass es auf dem Gelände der Raffinerie sichtbare Schäden gegeben habe und dass mit der Schadensbewertung nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahmen begonnen werde. Ihm zufolge hätten die abgestürzten Drohnen Submunitionen getragen. Die Raffinerie setzte den Betrieb aus. Es ist nicht das erste Mal, dass die Anlage von Drohnen angegriffen wird. Auch in der Nacht zum 17. März versuchten mehrere Drohnen, die Einrichtung anzugreifen. Die Fluggeräte wurden neutralisiert, nach dem Absturz einer Drohne brach aber ein Feuer aus. Darüber hinaus verstarb eine Person an einem Herzinfarkt. Auch am 27. April stellte die Raffinerie den Betrieb ein, nachdem über Nacht ein "versuchter Großangriff" von Drohnen auf die Infrastruktur und die Raffinerien von Krasnodar verzeichnet worden war. Bei dem Anschlag auf die Raffinerie Slawjansk wurde eine Separationsanlage beschädigt und es kam zu einem Feuer, das zügig gelöscht werden konnte. Laut Trudnew hätten damals zehn Drohnen die Raffinerie attackiert. Mehr zum Thema – Flugabwehrsysteme verhindern Drohnenangriff auf Raffinerie in Jaroslawl

