Prorussischer Untergrund unterbricht Bahntransit ukrainischer Truppen im Gebiet Charkow

Im Gebiet Charkow, in dem derzeit heftige Kämpfe stattfinden, weitet sich die Arbeit des prorussischen Untergrunds aus. Heute wurde ein Sabotageakt bekannt, der die Versorgung der ukrainischen Truppen für 24 Stunden unterbrochen hat.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti/Sergei Awerin

Der Koordinator des prorussischen Untergrunds von Nikolajew Sergei Lebedew erklärte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf seine Kollegen, dass die Widerstandsgruppe einen Eisenbahnrelaisschrank beschädigt und damit den Verkehr von Militärzügen mit Ausrüstung und Personal im Gebiet Charkow unterbrochen hat. Der Verkehr von Zügen mit Personal, Munition und militärischer Ausrüstung in Richtung Front sei für mindestens einen Tag gestört worden. In die entgegengesetzte Richtung würden die Züge funktionsunfähige Militärausrüstung transportieren, und ukrainische Soldaten, die verwundet oder auf dem Weg in den Urlaub seien, so Lebedew, und weiter: "Der Widerstand von Charkow berichtet von einer sehr erfolgreichen Sabotage ... die Jungs haben einen Relaisschrank auf einer der Eisenbahnlinien in Brand gesetzt." Auf dem von Lebedew zur Verfügung gestellten Video ist zu sehen, wie ein Untergrundkämpfer nachts ein Relaisgehäuse in Brand setzt, berichtet RIA Nowosti. Mehr zum Thema – Prorussischer Untergrund meldet Angriffe auf Flugplatz und Industriegebiet in Region Poltawa

