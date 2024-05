Moskauer Taxifahrer erhalten Testversion für obligatorischen Russisch-Sprachtest

Demnächst soll ein obligatorischer Russischtest für fremdsprachige Taxifahrer in Russland eingeführt werden. Die Taxi-Unternehmen der Hauptstadt verschicken bereits eine Testversion einer solchen Prüfung an ihre Fahrer.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti / Maria Dewachina

Das russische Taxigewerbe ist seit Langem fest in der Hand von Zuwanderern, vor allem aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien wie Tadschikistan und Usbekistan. Während es früher den Migrationsbehörden überlassen war, die Russischkenntnisse der Fahrer zu überprüfen, haben die Taxi-Unternehmen nun selbst beschlossen, obligatorische Sprachtests einzuführen. Darüber berichtet das Magazin Moskvich.mag. Der größte Taxi-Unternehmer in der russischen Hauptstadt, der zur Yandex-Holding gehört, hat seinen Fahrern – hauptsächlich aus Tadschikistan und Usbekistan – ein Angebot zur Teilnahme an einem Probesprachtest gemacht, der bald verpflichtend sein wird, heißt es in dem Bericht. Die Botschaft von Yandex lautet: "Bald wird es verpflichtend sein, einen russischen Sprachtest im Fahrdienst von Yandex zu absolvieren! Jetzt ist es notwendig, eine Testversion des Tests zu durchlaufen. Sie ist völlig anonym und zieht keine Konsequenzen nach sich." Wie Moskvich.mag bemerkt, ist in den Taxi-Unternehmen in der Regel vorgeschrieben, dass der Fahrer über "ausgezeichnete Kenntnisse der russischen Sprache verfügen und diese fließend sprechen" muss, doch dieses Kriterium wird meist nur oberflächlich umgesetzt. Zuvor hatte der Öffentliche Rat für die Entwicklung des Taxigewerbes mitgeteilt, dass zugewanderte Fahrer, die als Taxifahrer arbeiten wollen, Prüfungen zur russischen Sprache, zur russischen Geschichte und zu den Grundlagen der Gesetzgebung des Landes ablegen müssen. Mehr zum Thema - Yandex testet unbemannte Taxis in einem Moskauer Stadtbezirk

