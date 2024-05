Moskau holt Dubai bei Zahl der im Bau befindlichen Wohnhochhäuser ein

Die Zahl der in Moskau im Bau befindlichen Wohnhochhäuser hat mit Dubai aufgeholt, berichtet die Zeitung Iswestija. Demnach werden in beiden Städten rund sechs Millionen Quadratmeter Wohnfläche bezugsfertig gemacht.

Die russische Hauptstadt hat Dubai eingeholt, was die Zahl der im Bau befindlichen Wohnhochhäuser betrifft. Das berichtet die Zeitung Iswestija unter Berufung auf eine Studie der Firma Aeon Development und der Immobilienagentur NF Dom. Demnach werden in Moskau wie in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate derzeit rund sechs Millionen Quadratmeter Wohnfläche in Hochhäusern bezugsfertig.

In Dubai sind derzeit 73 Projekte im Bau, in der russischen Hauptstadt sind es 54, wobei die durchschnittliche Wohnfläche dort um 45 Quadratmeter kleiner ist. Im Gegensatz zu Dubai, wo Studios und Einzimmerwohnungen am stärksten nachgefragt sind, sind in Moskau Zweizimmerwohnungen am begehrtesten. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt in der russischen Hauptstadt bei 515.000 Rubel (5.200 Euro).

Experten beobachten in Moskau einen Trend zu mehr Hochhäusern mit Business-Class-Wohnungen. Kunden schätzen demnach die gut ausgebaute Infrastruktur inklusive fußläufiger Einkaufsmöglichkeiten sowie innovative Architektur und begrünte Innenhöfe.

Das höchste Wohngebäude in Dubai ist der Aeternitas Tower mit 111 Stockwerken. In diesem Projekt wurden 33 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Fläche von 112,8 Quadratmetern verkauft. In Moskau ist es der 85-stöckige Wolkenkratzer Dom Dau. Dort wurden 105 Wohnungen mit einer durchschnittlichen Fläche von 60,6 Quadratmetern verkauft.

Mehr zum Thema - Beste Bilanz: Westliche Sanktionen wirken sich auf Moskaus Entwicklung nicht aus