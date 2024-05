Putin ordnet Neubildung des russischen Präsidialamtes an

Eine Woche nach Amtseintritt bildet Wladimir Putin eine neue Administrative. Unter anderem werden der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates und der Gouverneur des Gebietes Tula zu Assistenten des Staatschefs befördert. Mehrere Beamte behalten ihre Posten.

Quelle: Sputnik © Gawriil Grigorow

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag Anordnungen unterzeichnet, mit denen neue Beamte zu Posten in seiner Verwaltung ernannt werden. Bemerkenswert sind die Berufungen von Nikolai Patruschew und Alexei Djumin als Assistenten des Präsidenten. Bisher waren die beiden als Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates beziehungsweise Gouverneur des Gebietes Tula tätig. Jelena Jampolskaja, die Leiterin des Duma-Ausschusses für Kultur, wird zur Beraterin im Präsidialamt. Den Assistenten Igor Lewitin befördert Putin zum Sondervertreter für internationale Zusammenarbeit im Bereich Transport. Aus dem Assistentenamt wird auch Maxim Oreschkin entlassen und zu einem stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung erhoben. Putin billigt Struktur der neuen russischen Regierung Mehrere Beamte behalten ihre Ämter. Beispielsweise bleibt Anton Waino Leiter des Präsidialamtes und Dmitri Peskow bleibt Sprecher und stellvertretender Leiter der Behörde. Alexei Gromow und Sergei Kirijenko gelten weiterhin als erste stellvertretende Leiter. Darüber hinaus verbleiben alle bevollmächtigten Vertreter des Präsidenten in den Föderationskreisen Russlands auf ihren Posten. In einem Gespräch mit Journalisten präzisierte Peskow, dass Patruschew sich auf dem neuen Posten mit den Fragen des Schiffbaus beschäftigen werde. Es sei ein "ziemlich komplizierter" Bereich von strategischer Bedeutung, in dem Patruschew mit seiner enormen Erfahrung eine wichtige Rolle werde spielen könne. Peskow schließt nicht aus, dass der Ex-Sekretär des Sicherheitsrates sich auch mit anderen Bereichen befassen wird. Patruschew wird im Sicherheitsrat von Sergei Schoigu abgelöst. Die Ernennung des ehemaligen Verteidigungsministers zum Sekretär des Gremiums war am vergangenen Sonntag bekannt geworden. Für das hohe Amt im Verteidigungsministerium schlug Putin Andrei Beloussow vor. Bisher war der 65-Jährige als erster stellvertretender Ministerpräsident tätig. Am Samstag billigte der Präsident die Struktur der neuen Regierung der Russischen Föderation. Mehr zum Thema – Putin schlägt Andrei Beloussow als Verteidigungsminister vor

