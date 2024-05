Fünf ukrainische Agenten auf der Krim wegen Spionage für SBU verurteilt

Ein Gericht auf der Krim hat fünf ukrainische Staatsbürger wegen Spionage verurteilt. Die Agenten sollen die Informationen über die russischen Streitkräfte an den SBU weitergegeben haben. Das ukrainische Militär soll sie für Artillerie- und Raketenangriffe auf russische Truppen in der Ukraine benutzen. Alle Angeklagten wurden zu Haftstrafen verurteilt.

Quelle: Sputnik © Alexander Polegenko

Der Oberste Gerichtshof der Krim hat fünf Agenten des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) zu Haftstrafen zwischen 11 und 16 Jahren verurteilt, teilte das Zentrum für öffentliche Beziehungen des russischen Geheimdienstes (FSB) am Montag mit. Alle fünf Agenten sind Staatsbürger der Ukraine. Sie wurden wegen Spionage und Hochverrats angeklagt. Meinung "Was raucht ihr denn da drüben?" In ganz Europa werden "russische Agenten" gefasst Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sammelten die Verdächtigen Informationen über die Standorte, Anzahl und Verlegung der russischen Armee auf dem Gebiet der Militärischen Sonderoperation. Diese Daten übermittelten sie dann der ukrainischen Seite. Den Ermittlungen zufolge nutzte das ukrainische Militär diese Information, um Artillerie-, Raketen- und Bombenangriffe auf die Standorte der russischen Streitkräfte anzupassen. Das Gericht verurteilte Nikolai Petrowski zu 16 Jahren, Sergei Kotow zu 15 Jahren, Alexander Sariwny zu 13 Jahren und Iwan Koslow und Sergei Arefjew zu jeweils 11 Jahren Haft. Die Höchststrafe für Hochverrat beträgt lebenslange Haft und für Spionage eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren. Die Anzahl der Verurteilten wegen Hochverrats stieg von 668 im Jahr 2022 auf 862 im letzten Jahr. Neun Personen wurden im Jahr 2023 wegen Spionage verurteilt, im Jahr davor waren es nur eine Person. Mehr zum Thema – Bericht: Tschechien will russischen "Spionen" Reisefreiheit in der EU verbieten

