Prorussischer Widerstand: Russlands Militär trifft ukrainischen Hangar mit Gerät bei Nikolajew

Erfolgreiche Treffer gegen einen Hangar nahe Nikolajew und gegen Touristenherbergen in Nikolajew selbst, wo das ukrainische Militär sein Personal einquartiert hatte, vermeldet der dortige prorussische Widerstand für die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2024.

Russlands Streitkräfte sollen im Dorf Dmitrowka im Gebiet Nikolajew einen Hangar der ukrainischen Truppen getroffen haben. Dies meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Verweis auf einen Koordinator des prorussischen Widerstands in der Stadt und im Gebiet Nikolajew, Sergei Lebedew. Hierbei wird der Aktivist mit den Worten zitiert: "Otschakow und dessen Umgebung haben Einschläge abbekommen: In Dmitrowka wurde ein Hangar mit Ausrüstung getroffen. Örtliche Kanäle in den sozialen Netzwerken melden, 'dort war nichts gewesen', aber wir glauben es nicht so richtig: Was dort 'nicht da war', wurde dann mit Lastwagen abtransportiert." Russlands Militär greift Hauptquartier ukrainischer Truppen in Odessa an Ferner gab Lebedew an, dass in der benachbarten Stadt Otschakow am Dienstag touristische Herbergen an der Schwarzmeerküste beschossen wurden, die vom ukrainischen Militär zum Einquartieren von Personal genutzt würden. Diese Angriffe seien jedoch nicht so stark gewesen, bemerkt der Koordinator – und stellt die Annahme auf, sie seien im Rahmen der Aufklärung durch Kampf im weiteren Verständnis geführt worden, sowie schlicht als Störfeuer. Örtliche Aktivisten beklagen sich allerdings über viel zu seltene Lenkflugkörperangriffe entlang der Küste, schreibt Lebedew: "Die Banderajünger sind nämlich vollends dummdreist geworden – sind an die Sonne hinausgekrabbelt und sonnen sich. Also an der Küste… Da braucht man sich nicht einmal auf gezielte Angriffe beschränken – da wird man nahezu nie vorbeischießen, bis herauf zu – und eingeschlossen – Koblewo." Weitere Einschläge habe es jeweils auf einem Flugplatz nahe Kuzurub und laut bisher unbestätigter Daten beim (oder nahe dem Gelände) einer Schweinegroßfarm in Iwanowka gegeben. Eine objektive Zieleinwirkungskontrolle durch Aktivisten des Widerstandes sei jedoch nicht möglich gewesen, beklagt Lebedew: Der Einschlag beziehungsweise die Einschläge ereigneten sich während der Ausgangssperre – und am Morgen des 1. Mai sei bereits alles weggeräumt worden. Ziele für russische Langstrecken-Präzisionslenkflugkörper gebe es allerdings beiderorts genug: "Da gibt es schon Objekte, wo es hätte eingeschlagen können – vom Maschinendepot und der Verladestation bis hin zu bestimmten Räumlichkeiten bei der Start- und Landebahn und dem Hubschrauberlandeplatz." Mehr zum Thema – Russen – die ewigen Sklaven? Ukrainer – freiheitsliebend? Wenn alte Mythen wanken

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.