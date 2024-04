Sänger und Liedermacher Tino Eisbrenner erneut in Moskau

Sänger und Liedermacher Tino Eisbrenner reiste 2023 allen Widerständen zum Trotz vor einem Jahr nach Moskau und holte für Deutschland den 2. Platz im internationalen Gesangswettbewerb "Der Weg nach Jalta". In diesem Jahr hat er in der Jury des Festivals Platz genommen.

Quelle: RT © Screenshot aus der Videoübertragung des Halbfinales

Letztes Jahr stand er selbst bei dem internationalen Festival "Der Weg nach Jalta" in Moskau auf der Bühne und holte mit seiner Interpretation des Antikriegslieds "Kraniche" immerhin den 2. Platz für Deutschland. In diesem Jahr nimmt er in der Jury des Liederwettbewerbs Platz: Der deutsche Sänger, Liedermacher und Musikproduzent Tino Eisbrenner gastiert wieder in Moskau. Am Sonntag bewertete er zusammen mit seinen prominenten russischen Jurorenkollegen im Kleinen Saal des Kremlpalastes die Gesangsbeiträge von 16 Wettbewerbsteilnehmern aus 15 Ländern im Halbfinale. Das Festival "Der Weg nach Jalta" fand zum ersten Mal im Jahr 2019 statt und wird seitdem jährlich abgehalten. Die ausländischen Teilnehmer singen dabei russische und sowjetische Lieder, die eine Verbindung zum Zweiten Weltkrieg und zum Sieg über den Hitlerfaschismus haben, in ihrer Muttersprache. Deutschland ist in diesem Jahr durch den "musikalischen Allrounder" aus Berlin Marcus Gorstein vertreten. Seine beeindruckende Interpretation eines Liedes von Wladimir Wysotzki ist in dem oben verlinkten Video ab dem Zeitstempel 1:04:00 zu hören. Das Finale des Wettbewerbs findet in diesem Jahr am 1. Mai statt. Mehr zum Thema ‒ Второе место Германия – Tino Eisbrenner erfolgreich bei internationalem Musikfestival in Moskau

