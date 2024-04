IWF: Russisches Wirtschaftswachstum trotz Sanktionen weiterhin stark

Trotz der westlichen Sanktionen wird die russische Wirtschaft auch im Jahr 2024 wachsen. Das Land hat einen Aufschwung im Konsum und einen Anstieg der Reallöhne erlebt, so der Leiter der Europaabteilung des Internationalen Währungsfonds, Alfred Kammer.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Silas Stein

Die russische Wirtschaft wird auch im Jahr 2024 stetig wachsen, prognostiziert Alfred Kammer, der Leiter der Europaabteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Veröffentlichung des jüngsten europäischen Wirtschaftsausblicks der Agentur wies Kammer auf die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft angesichts der weitreichenden Sanktionen hin. "Was wir für Russland prognostiziert haben, ist tatsächlich ein Wachstum in diesem Jahr, und wir haben auch ein ziemlich starkes Wachstum im letzten Jahr gesehen, das sich durch die wirtschaftliche Aktivität erklärt, die stark geblieben ist, weil die Ölexportmengen gleichgeblieben sind, während die Preise hoch waren", sagte der Analyst. Kammer zufolge hat das Land einen Aufschwung im Konsum, einen Anstieg der Reallöhne und einen starken Arbeitsmarkt erlebt. Er merkte an, dass ein Großteil des Wirtschaftswachstums auf einen "Investitionsboom" in staatlichen Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung, sowie auf einen Investitionsschub im Zusammenhang mit der Importsubstitution zurückzuführen sei. "Es gibt nicht viel Unterstützung von der fiskalischen Seite, aber sie war auch da. Der größte Teil der steuerlichen Unterstützung wurde für die Bereiche Sicherheit und Verteidigung bereitgestellt. Das erklärt auch die Anhebung unserer Zahlen für 2023 für Russland und die Wachstumsaussichten für dieses Jahr", so Kammer abschließend. Bericht: Deutscher Lebensstandard erlebt "beispiellosen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg" In der vergangenen Woche hat der IWF seine Wachstumsprognose für die russische Wirtschaft erneut nach oben korrigiert und erwartet nun, dass das BIP des Landes in diesem Jahr um 3,2 Prozent wachsen wird, während er im Januar noch von 2,6 Prozent ausging. Nach den jüngsten Prognosen des IWF liegt Russland beim Wachstum in diesem Jahr vor einer Reihe großer westlicher Volkswirtschaften, darunter den USA (2,7 Prozent), dem Vereinigten Königreich (0,5 Prozent), Frankreich (0,7 Prozent) und Deutschland (0,2 Prozent). Das russische Wirtschaftsministerium rechnet in diesem Jahr mit einem BIP-Wachstum von 3,6 Prozent, was dem des Vorjahres entspricht. Viele Analysten führen die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft gegenüber den westlichen Sanktionen auf die rasche Ausrichtung des Handels auf den Osten und die Wirtschaftspolitik zurück, mit der die Auswirkungen der Beschränkungen ausgeglichen werden sollen. Mehr zum Thema - IWF-Prognose: Russische Wirtschaft wächst in diesem Jahr erneut kräftig

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.