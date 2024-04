Bomber der russischen Luftstreitkräfte stürzt in Region Stawropol ab – ein Pilot tot

Ein Überschallbomber vom Typ Tu-22M3 der russischen Luftstreitkräfte ist am Freitagmorgen in der Region Stawropol abgestürzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe sich der Vorfall bei der Rückkehr zum Flugplatz nach der Erfüllung einer Kampfaufgabe ereignet. Als Grund des Vorfalls wird eine technische Fehlfunktion genannt.

Von den vier Piloten an Bord hätten sich drei per Schleudersitz retten können und seien geborgen worden, berichtete das Ministerium zunächst. Wladimir Wladimirow, der Gouverneur der Region Stawropol, teilte jedoch mit, dass die Rettungskräfte zwei Piloten in Sicherheit gebracht hätten, während ein dritter ums Leben gekommen sei. Die Suche nach dem vierten Piloten sei im Gange. Wladimirow brachte den Angehörigen des Getöteten sein Beileid zum Ausdruck. Auf Telegram teilt der Beamte Fotoaufnahmen vom Unglücksort.

Das Verteidigungsministerium betonte, dass es keinen Munitionssatz an Bord des Kampfflugzeugs gegeben habe. Die Maschine sei auf ein Feld in einer unbesiedelten Gegend abgestürzt. Am Boden gebe es keine Opfer oder Schäden. In den sozialen Netzwerken zirkulieren Videoaufnahmen, in denen der Absturz der Tu-22M3 zu sehen sein soll.

Anfang März war ein Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 während eines planmäßigen Fluges über dem Gebiet Iwanowo abgestürzt. An Bord befanden sich 16 Menschen, darunter acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere. Laut Angaben russischer Behörden seien alle Piloten samt den Insassen ums Leben gekommen.

