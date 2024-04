Der französische Handelskonzern "Auchan", Eigentümer einer Supermarktkette, dementiert Gerüchte über seinen Rückzug vom russischen Markt. Das Unternehmen setze seine Arbeit in Russland fort und plane, sich im Land weiterzuentwickeln, berichtet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf eine Erklärung des Konzerns. Darin heißt es unter anderem:

Anlass für diese Stellungnahme waren die kürzlich erfolgten Geschäfte auf dem Immobilienmarkt. Zuvor war bekannt geworden, dass das französische Unternehmen "Ceetrus", das zur "Auchan"-Holding gehört, ein Übereinkommen über den Verkauf russischer Aktiva geschlossen hat – sie wurden von dem russischen Unternehmen "Torgowyje Galerei" erworben.

"Auchan" ist seit dem Jahr 2002 in Russland tätig – das Unternehmen gehörte zu den ersten großen westlichen Supermarktketten, die das Land erschlossen. Gerüchte über einen Rückzug von "Auchan" aus dem russischen Markt tauchten auch nach dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine auf, doch das Unternehmen dementierte diese sofort. So betonte der CEO des französischen Unternehmens "Yves Claude", dass "Auchan" Russland nicht verlassen werde, da es für die Zivilbevölkerung arbeite.

Die Agentur TASS berichtet über die Stellungnahme des Unternehmens weiter:

"'Auchan' weist darauf hin, dass die Transaktionen dritter Unternehmen, die die Gründer wechseln, die Tätigkeit des Handelsunternehmens in keiner Weise beeinträchtigen. Der Konzern erinnert daran, dass die Aufteilung des Eigentums von 'Auchans Immobilien' in Russland bereits im Jahr 2012 stattgefunden hat. Seitdem ist das Eigentum an den Einkaufsgalerien in den eigenen Immobilien des Einzelhändlers auf ein anderes Unternehmen registriert worden.



'Der Eigentümerwechsel sowie alle anderen strukturellen oder organisatorischen Veränderungen, die in Drittunternehmen stattfinden, haben keinerlei Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von 'Auchan' in Russland', heißt es in der Mitteilung weiter."