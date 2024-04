Hochwasser: Massenevakuierung im Gebiet Orenburg – Fluss über elf Meter hoch

Das Gebiet Orenburg unweit der Grenze zu Kasachstan ist seit einer Woche überschwemmt, der Wasserstand hat die kritische Marke inzwischen um mehr als zwei Meter überschritten. Am Freitag kam es zu einer Massenevakuierung, in der Gebietshauptstadt wurde Luftalarm ausgelöst.

Quelle: Sputnik © Maxim Bogodwid

Die Lage in den Hochwassergebieten in Russland bleibt angespannt. In Orenburg, der Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets unweit der Grenze zu Kasachstan, wurde wegen Überschwemmung eine Massenevakuierung angeordnet. Hochwasser in Russland: Ural-Fluss auf gefährlich hohem Stand Die Lage sei kritisch, sagte Bürgermeister Sergei Salmin am Freitag. "Das Hochwasser in Orenburg ist extrem gefährlich. In den letzten 10 Stunden ist der Pegel des Flusses Ural um 40 Zentimeter gestiegen und liegt nun bei 11,43 Metern. Diese Werte sind gefährlich", schrieb er auf Telegram. Er forderte die Bewohner mehrerer Stadtteile auf, Dokumente, Medikamente und lebensnotwendige Dinge mitzunehmen und ihre Häuser sofort zu verlassen. "Die Lage ist kritisch, verlieren Sie keine Zeit", fügte der Beamte hinzu. Ähnlich alarmierend waren auch seine früheren Ansprachen. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist ein Luftalarm zu hören, der ausgelöst wurde, um die Anwohner zu warnen. Nach neuesten Angaben ist der Pegel des Flusses Ural auf 11,47 Meter gestiegen und hat damit die Gefahrenstufe um mehr als zwei Meter überschritten. Nach Angaben der Stadtbehörden sind 4.963 Privatgrundstücke und 2.687 Häuser überschwemmt, in der Stadt seien kurzfristige Stromausfälle möglich. Wie der lokale Wetterdienst mitteilte, wird erwartet, dass das Hochwasser am Freitag seinen Höhepunkt erreichen und etwa zwei Tage anhalten wird. Unter anderem wurde auch ein Friedhof überschwemmt: Der Dammbruch in Orsk, der zweitgrößten Stadt der Region, ereignete sich vor genau einer Woche. Die Ursache war starker Regen in Verbindung mit der Schneeschmelze. Die russische Regierung hat den Notstand ausgerufen. Auch die Nachbarregionen sind von der Überschwemmung betroffen. Mehr zum Thema - "Lage ist kritisch": Überschwemmung nach Dammbruch in Russland, Tausende evakuiert

