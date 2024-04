Moskau verwarnt Lernplattform Duolingo wegen LGBT-Propaganda

Russlands Medienaufsichtsbehörde hat den Onlinedienstleister Duolingo wegen der Veröffentlichung unzulässiger Materialien, die LGBT-Propaganda enthalten, verwarnt. Bisher habe das Unternehmen nicht reagiert, berichtet die Nachrichtenagentur TASS.

Quelle: Gettyimages.ru © Rafael Henrique

Die russische Regulierungsbehörde Roskomnadsor, zuständig für die Überwachung von Medien und Kommunikation, hat Duolingo, einem Onlinedienst zum Erlernen von Sprachen, eine Verwarnung übermittelt, in der sie das in den USA ansässige Unternehmen auffordert, seine Bildungsinhalte auf LGBT-Propaganda zu überprüfen. Das teilte die Pressestelle der Behörde gegenüber der Agentur TASS am Mittwoch mit. EU-Beitrittskandidat Georgien erwägt Verbot von LGBT-Propaganda Duolingo wurde "vor einem Verbot der Veröffentlichung jeglicher Materialien gewarnt, die nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen fördern", erklärte Roskomnadsor. Die Behörde fügte hinzu, dass sie die Hersteller der App aufgefordert habe, etwaige Rechtsverstöße zu beheben, aber noch keine Antwort erhalten habe. Die Aufforderung folgt einer Beschwerde der russischen Wächtergruppe Radetel, die sich für "öffentliche Moral, Kultur und traditionelle Werte" einsetzt. Nach Angaben der Gruppe mussten sich Schüler in Sibirien mit den von der App bereitgestellten Aufgaben auseinandersetzen, bei denen es um die Beschreibung schwuler und lesbischer Beziehungen ging. Die empörten Eltern der Schüler beschreiben die Inhalte als traumatisierend. Radetel stützt die Anschuldigungen auf Screenshots von Duolingo-Lektionen, die folgende Sätze beinhalten: "Ben und Peter lieben sich. Sie sind schwul. Peter und Max haben eine glückliche Ehe. Clara traf ihre Frau Maria in einer lesbischen Bar." Sprachschüler auf Duolingo werden aufgefordert, diese Sätze nachzusprechen. Duolingo bestätigt offen, LGBT-Charaktere und Geschichten in seine Lektionen zu integrieren. Das Unternehmen betont, dass es selbstverständlich sei, Charaktere unterschiedlichen Alters, ethnischer Herkunft und sexueller Orientierungen einzubeziehen, um alltägliche Darstellungen über LGBT zu bieten, die "das Leben queerer Menschen in einer unspektakulären und normalen Weise zeigen". Russland: Zwei Mitarbeiter einer Schwulenbar in U-Haft Wie Roskomnadsor erklärte, sieht das Gesetz in Russland Strafen für LGBT-Propaganda vor. Eine Geldstrafe kann zwischen umgerechnet 10.000 und 40.000 Euro betragen. Darüber hinaus kann der Zugang zu einer Ressource, die gegen das Gesetz verstößt, eingeschränkt werden. LGBT-Propaganda ist in Russland seit 2022 verboten. Das Verbot gilt für Internetplattformen, Medien, Bücher, Filme, Audio- und Streaming-Dienste sowie Werbung. Duolingo ist ein kostenloser Onlinedienst zum Erlernen von Sprachen mit Sitz in Pittsburgh in den USA, der bereits 2011 eingeführt wurde. Laut der deutschen Statistikplattform Statista war Duolingo im Januar 2024 bemessen nach Downloads die weltweit beliebteste Sprachlern-App und wurde jeden Monat von über 16 Millionen Menschen genutzt.



