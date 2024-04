Russland: Frau und Kind bei ukrainischem Beschuss im Grenzgebiet Brjansk getötet

Die russische Siedlung Klimowo ist unter Beschuss geraten. Nach Angaben des Gouverneurs des Grenzgebiets Brjansk erfolgte der Schlag mitten in der Ortschaft. Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben, darunter ein zwölfjähriges Kind. Fünf weitere Zivilisten wurden verletzt.

Quelle: Sputnik © Anton Wergun

Ukrainische Streitkräfte haben am Dienstag die russische Siedlung Klimowo im Gebiet Brjansk beschossen, das etwa 15 km von der Grenze zwischen den beiden Ländern entfernt liegt. Bei dem Angriff wurden mindestens zwei Zivilisten getötet und fünf weitere verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, mitteilte. "Der Beschuss traf genau das Zentrum der Siedlung. Leider gibt es Todesopfer – eine Frau und ein Kind". Laut dem Telegram-Kanal Mash handelt es sich bei dem getöteten Kind um einen zwölfjährigen Jungen. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldet, hat das örtliche Krankenhaus bestätigt, dass die Zahl der Verletzten zu diesem Zeitpunkt auf fünf gestiegen ist. Sie werden nun medizinisch versorgt. "Wir haben fünf Verletzte, der Zustand aller ist unterschiedlich". Bogomas fügte hinzu, dass infolge des terroristischen Angriffs ein Wohnhaus in Brand geraten sei und mehrere Privatfahrzeuge teilweise durch Granatensplitter beschädigt worden seien. Die Untersuchung des beschossenen Gebiets werde fortgesetzt und Rettungs- sowie Notdienste seien vor Ort im Einsatz, so der Gouverneur weiter. Das russische Gebiet Brjansk und auch andere Grenzgebiete werden regelmäßig von Angriffen aus der Ukraine getroffen. In der Region herrscht eine erhöhte Terrorwarnstufe. Mehr zum Thema - Russland: Grenzgebiet Belgorod evakuiert 9.000 Kinder

