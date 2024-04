Russland ermittelt gegen US- und NATO-Amtsträger wegen Finanzierung des Terrorismus

Das Ermittlungskomitee Russlands hat ein Strafverfahren gegen hohe Amtsträger aus den USA und den NATO-Staaten eingeleitet. Sie werden der Finanzierung von Terrorismus innerhalb und außerhalb des russischen Staatsgebiets verdächtigt.

Hohe Amtsträger aus den USA und weiteren NATO-Staaten sind in Russland wegen Finanzierung des Terrorismus angeklagt worden. Russlands Ermittlungskomitee berichtet, auf die Anfrage einer Gruppe aus Abgeordneten der Duma hin ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet zu haben. Swetlana Petrenko, die Sprecherin des Ermittlungskomitees, erklärte in einer Pressemitteilung: "Es wurde festgestellt, das Geldmittel, die über kommerzielle Organisationen, darunter das auf dem Territorium der Ukraine tätige Öl- und Gasunternehmen Burisma Holdigs eintrafen, mehrere Jahre lang verwendet wurden, um Terroranschläge in der Russischen Föderation zu verüben, sowie außerhalb ihrer Grenzen prominente politische und gesellschaftliche Akteure zu beseitigen und wirtschaftlichen Schaden anzurichten." Weiter gab das Komitee bekannt, in Zusammenarbeit mit anderen russischen Sicherheitsbehörden, den Ursprung und den Fluss von Geldmitteln im Wert von mehreren Millionen US-Dollar zu ermitteln sowie die Teilnahme der Angeklagten an der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu untersuchen. Die Kontakte von unmittelbaren Ausführenden von Terroranschlägen zu ausländischen Kuratoren, Organisatoren und Sponsoren werden ebenfalls ermittelt, so die Meldung weiter. Die Behörde gab die Namen der Verdächtigten nicht an, betonte aber, dass es sich um "konkrete Personen unter Mitarbeitern von Regierungsorganen, gesellschaftlichen und kommerziellen Organisationen aus westlichen Ländern" handele.

