Russlands Antimonopolbehörde geht gegen Apple vor

Der Westen organisiert gerade einen neuen Angriff auf das russische Bankwesen und russische Bezahlsysteme. Apple hat im Zuge dessen die Funktionalitäten der populärsten russischen Banken von den Endgeräten seiner Herstellung verbannt und bekommt es nun mit der russischen Antimonopolaufsicht zu tun.

Quelle: www.globallookpress.com © Cfoto/Keystone Press Agency

Russlands Antimonopolbehörde FAS hat ein Verfahren gegen den iPhone-Hersteller Apple eingeleitet. Dessen Vorgehen mit Blick auf die Nutzbarkeit von iPhones für russische Bezahldienste enthalte Anzeichen für einen Verstoß gegen das Kartellrecht, erklärte die Behörde am Donnerstag. Derzeit können russische Nutzer von iOS-Geräten, einschließlich derjenigen, die während des offiziellen Verkaufs in Russland erworben wurden, deren Funktionen für Bankdienstleistungen und Zahlungen nicht nutzen. Sanktionen: Apple und Google könnten ihre Geräte in Russland auf Verlangen der USA sperren Apple muss nun eine Stellungnahme darüber abgeben, warum es russischen Zahlungssystemen den Zugang zu kontaktlosen Zahlungen im iOS-System verweigert, so die FAS. Zudem hat Apple mobile Anwendungen der meisten russischen Banken aus dem App Store entfernt und erlaubt den Verbrauchern nicht, auf seinen Geräten Anwendungen zu installieren, die nicht aus dem App Store stammen. Gleichzeitig ist die kontaktlose Zahlungstechnologie NFC in iOS nur für das Apple Pay-System verfügbar, was es unmöglich macht, die kontaktlosen Zahlungssysteme Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay und andere auf Apple-Geräten zu nutzen, heißt es. Der Antimonopol-Dienst hat das Unternehmen in einem Schreiben aufgefordert, der FAS einen detaillierten und motivierten Standpunkt zu diesem Thema vorzulegen. Mehr zum Thema - Kirgisistan und Kasachstan akzeptieren keine russischen Mir-Bankarten mehr

