Putin: Sachalin soll durch eine Brücke mit dem russischen Festland verbunden werden

Wladimir Putin sagte bei einem Videotreffen mit dem Gouverneur des Gebiets Sachalin, Waleri Limarenko, dass die Insel mit dem russischen Festland verbunden werden sollte. Limarenko geht davon aus, dass der Bau der Brücke 300 Milliarden Rubel kosten wird.

Quelle: Sputnik © Michail Metzel

Sachalin müsse mit dem russischen Festland verbunden werden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Videotreffen mit dem Gouverneur des Gebiets Sachalin, Waleri Limarenko. Das Staatsoberhaupt erklärte: "Das Thema selbst ist wichtig, da stimme ich zu. Es ist notwendig, Sachalin über eine Brücke mit dem Festland zu verbinden. Und die Entwicklung dort wird in einem anderen Tempo verlaufen, da bin ich mir absolut sicher. Lassen Sie uns auf dieses Thema zurückkommen, dann werden wir sehen." Limarenko sagte, der Bau der Brücke werde 300 Milliarden Rubel (etwa drei Milliarden Euro) kosten, und der Bau der Zufahrtswege werde etwa den gleichen Betrag kosten. Seiner Meinung nach könnte der Bau der Brücke durch einen Konzessionsvertrag formalisiert werden, die Zufahrten jedoch nicht, da sie "sich nicht auszahlen" und eher als Landerschließung betrachtet würden. Putin entgegnete, dass sich auch die Zufahrten zur Brücke rentieren könnten. Dem Präsidenten zufolge ist es notwendig, die Entwicklung der angrenzenden Gebiete zu berücksichtigen. Er betonte, dass sich mit den in der Region geplanten großen Investitionsprojekten auch die Frachtbasis verändert. Der Präsident fügte hinzu: "Es ist also notwendig, die Situation von dieser Seite aus zu bewerten. Und wir müssen sehen, was wir in den angrenzenden Gebieten auf dem Festland tun können." Das Staatsoberhaupt forderte Limarenko auf, die mit der Regierung besprochenen Themen auszuarbeiten. Putin unterstützte auch die Entscheidung Limarenkos, sich zur Wiederwahl als Gouverneur zu stellen. Der Präsident wünschte dem Oberhaupt des Gebiets viel Erfolg. Analyse Russlands Ferner Osten: Vier schwimmende Kernkraftwerke für die Energieversorgung Im Dezember 2021 hatte Limarenko in einem Interview mit RBC gesagt, dass sich die Gesamtkosten für den Bau der Verbindung zwischen Sachalin und dem Festland durch die Newelskoi-Straße auf 600 Milliarden Rubel (sechs Milliarden Euro) belaufen. Ohne Zufahrtsstraßen wird die Summe "vorläufig" 300 Milliarden Rubel (drei Milliarden Euro) betragen. Der Gouverneur ist der Ansicht, dass die Zufahrtsstraßen ein integraler Bestandteil der Brücke sind, aber wenn die Überquerung separat gebaut werden sollte, könnte eine 20-jährige Konzession vergeben werden. Limarenko erklärte, dass zur Finanzierung des Projekts eine Maut für den Güterverkehr auf der Brücke erhoben werden soll. Der Gouverneur teilte mit: "Es werden Jahre vergehen, 10 oder 20 Jahre, aber auf die eine oder andere Weise wird es eine Brücke oder einen Tunnel von Japan nach Russland und eine Brücke von Sachalin zum Festland geben. Wie beim Suezkanal wurde dies viele Jahre vor seinem Bau festgelegt." Der Gouverneur des Gebiets begründete die Notwendigkeit der Brücke mit der Aussicht, dass Sachalin "einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Fernen Osten" wird. Das Fernöstliche Institut für Planung und Vermessung im Verkehrsbau Dalgiprotrans führte Vorplanungsarbeiten für den Bau einer Eisenbahnlinie über die Newelskoi-Straße durch (an der schmalsten Ausdehnung ist diese 7,3 Kilometer breit). In dem Projekt wurden zwei Varianten der Bahnlinie berechnet ‒ Brücke und Tunnel. Das Projekt der neuen Strecke ist etwa 585 Kilometer lang und umfasst den Bau von 100 kleinen und mittleren Brücken, 35 großen Brücken und 27 Straßen- und Eisenbahnüberführungen. Im November 2020 sagte Sergei Iwanow, der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für Umweltschutz, Ökologie und Verkehr, die Brücke nach Sachalin sei "wahnsinnig teuer". Der Leiter des russischen Verkehrsministeriums, Witali Saweljew, sprach von der Unterstützung der Behörde für den Bau der Brücke und räumte ein, dass das Projekt "kapitalintensiv" sei. Mehr zum Thema ‒ Pepe Escobar: In Wladiwostok erhebt sich der russische Ferne Osten

