Drohnenangriff auf russische Teilrepublik Tatarstan – mehrere Verletzte

In der Nacht zum Dienstag ist die russische Teilrepublik Tatarstan mit Drohnen angegriffen worden. Sieben Studenten in der Stadt Jelabuga wurden verletzt. In einer anderen Stadt der Region, Nischnekamsk, fing die Luftabwehr eine Drohne über einer Erdölraffinerie ab.

Quelle: Sputnik © Maxim Bogodwid

In der vergangenen Nacht ist die russische Teilrepublik Tatarstan zum ersten Mal von Drohnen angegriffen worden. Nach der Attacke auf die Stadt Jelabuga im östlichen Teil der Region wurden mindestens sieben Menschen verletzt. Wie Vertreter der operativen Dienste gegenüber Journalisten betonten, handele es sich bei allen Verletzten um Studenten einer örtlichen Bildungseinrichtung. Zwei davon seien 17-jährige Jugendliche. Alle Studenten hätten leichte oder mittelschwere Verletzungen erlitten, es bestehe keine Lebensgefahr. Kiew greift Belgorod an: Mehrere Verletzte bei Raketenangriff auf Wohngebiet Zunächst wurde über sechs Verletzte berichtet, wobei ein Erwachsener und zwei Jugendliche Splitterwunde erlitten hätten. Darüber hinaus sei die Verglasung in drei Studentenwohnheimen beschädigt worden. Der Pressedienst des Chefs der Teilrepublik sprach ebenfalls über sechs Verletzte. Drei davon dürften nach der Behandlung nach Hause, drei weitere bleiben im Krankenhaus. Rustam Minnichanow, der Präsident der Region, fügte hinzu, dass der Angriff auf Betriebe der Teilrepublik gezielt habe, und zwar nicht nur in Jelabuga, wo sich eine große Sonderwirtschaftszone befinde, sondern auch in der Stadt Nischnekamsk. Die Behörden hätten jedoch keine wesentlichen Schäden verzeichnet, "technologische Prozesse" der Unternehmen seien nicht beeinflusst worden. Nach Angaben des Bürgermeisters von Nischnekamsk, Ramil Mullin, sei eine Drohne über einer Erdölraffinerie neutralisiert worden. Es habe daher keine Schäden, keinen Brand und keine Opfer oder Verletzte gegeben. Mehr zum Thema – Kiesewetter fordert Raketenangriffe auf Moskau

