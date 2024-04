Terroranschlag in der Volksrepublik Lugansk: Schulbeamter stirbt bei Bombenexplosion

In der Stadt Starobelsk der Volksrepublik Lugansk ist am Montag eine Autobombe explodiert. Bei den Anschlag ist ein Bildungsbeamter der Republik ums Leben gekommen, Informationen über weitere Opfer liegen noch nicht vor.

Quelle: Sputnik © Wiktor Antonjuk

Wie RIA Nowosti meldet, ist in der Stadt Starobelsk in der Volksrepublik Lugansk ein ziviler Beamter bei einer Autobombenexplosion ums Leben gekommen. Die Explosion ereignete sich um 13.30 Uhr Ortszeit in der Nähe der örtlichen Filiale der Staatlichen Pädagogischen Universität Lugansk. Bei dem Getöteten handelt es sich nach Angaben örtlicher Behörden um Waleri Tschaika, den stellvertretenden Leiter des Dienstleistungszentrums der Volksrepublik für Bildungsorganisationen. Über weitere Opfer des Terroranschlags liegen zur Stunde keine Informationen vor. RIA Nowosti veröffentlichte auch eine Aufnahme des gesprengten Autos, in dem der Beamte unterwegs war. Ermittler und Beamte des Ministeriums für Notfallsituationen, der Polizei und der Rosgwardija sind bereits vor Ort und klären die Umstände des Anschlags. Mehr zum Thema - Moskau fordert von Kiew, Beteiligte an Terroranschlägen nach Russland auszuliefern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.