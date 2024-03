Vizepremierminister: Russland investiert anderthalb Billionen Rubel in Badeorte

Russland baut neue Ressorts am Meer und wird seine alten Badeorte im großen Umfang ausbauen. Etwa 1,5 Billionen Rubel (ca. 15 Milliarden Euro) sollen in die Errichtung von Kurorten in Russland investiert werden, sagte der Vizepremierminister Dmitri Tschernyschenko bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Entwicklung des Tourismus. "300 Milliarden Rubel an Haushaltsgeldern werden zu 1,5 Billionen Rubel an Investorengeldern führen. Das ist wirklich sehr viel", betonte der Vizepremierminister. Die Mittel für das nationale Großprojekt "Fünf Meere und der Baikalsee" wurden in Rekordhöhe bereitgestellt.

Derart gigantische Vorhaben sind seit den Anfängen der Sowjetunion nicht mehr unternommen worden. Dieses Projekt soll alle russischen Meere abdecken. Bei der Gesellschaft Tourism.rf, die mit dem Projekt beschäftigt ist, erklärt man:

"Auf Anweisung des Präsidenten werden in den kommenden Jahren im Rahmen des Projekts 'Fünf Meere und der Baikalsee' moderne Ganzjahresressorts an der Ostsee, am Asowschen, Schwarzen, Kaspischen und Japanischen Meer sowie am Baikalsee gebaut. Im Gebiet Kaliningrad entsteht der Ganzjahresurlaubsort 'Belaja Djuna'. Es ist geplant, mehr als 10.000 neue Hotelzimmer zu schaffen.

Der Badeort 'Sankt Petersburg Marina' mit Schwimmbädern, einem Wasserpark, einem Yachthafen und Hotels verschiedener Klassen wird ein neuer touristischer Anziehungspunkt an der Ostsee werden. An der Küste des Asowschen Meeres soll der Badeort Primorsk entstehen. Hier soll ein Komplex mit Hotels und einem Landschaftspark gebaut werden. Die klimatischen Bedingungen in Saporoschje sind ideal für einen ganzjährigen Familienurlaub. Im 'Goldenen Sand' der Krim wird es Sportplätze, Gebiete für Massenveranstaltungen und Festivals geben… Im gesamtrussischen Ferienort 'Neues Anapa' werden Wasseranlagen, ein Jachthafen und Hotels mit 15.000 Zimmern gebaut. Auch ein Windsportzentrum wird hier entstehen.

Dagestan ist bereits dabei, das kaspische Küstencluster zu bauen. Mehr als 6 km der Küste werden für Bade- und Erholungszwecke eingerichtet. Darüber hinaus wird ein gesamtrussisches Zentrum 'Dagestan' entstehen, in dem sich Kinder aus ganz Russland erholen werden. Der ganzjährige Ferienort 'Magischer Baikal' steht für frische Luft, sauberes Wasser, sibirische Taiga und mildes Klima. Die Anlage sieht den Bau von Hotels und Infrastruktur für Strandtourismus und Wintererholung vor. In Primorskij Krai wird ein neuer Badeort mit Hotels, Restaurants, Thermalkomplexen, einem Erlebnisbad und modernen Unterhaltungszentren entstehen."

Die Regierung geht davon aus, dass die neuen Erholungsorte mit einer entsprechenden Infrastruktur den Touristenstrom im Lande um 9–10 Millionen Menschen pro Jahr erhöhen werden. Und bis zum Jahr 2030 soll die Zahl der Touristenreisen im Land von derzeit 78 Millionen auf 140 Millionen steigen, so die Medien.

Mehr zum Thema - Russland: Heimatstadt von "Väterchen Frost" wird Vergnügungspark von Weltklasse