Russische Künstler unterstützen Opfer des Terroranschlags auf Crocus-Konzerthalle

Russische Popmusiker und Rapper wollen die Opfer des Terroranschlags auf die Crocus City Hall unterstützen. Sie haben ein Musikalbum aufgenommen, welches auf Streaming-Plattformen verbreitet wird. Der gesamte Erlös geht an die Opfer und ihre Familien.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti von der Medienholding VK, die das Album auf den Markt bringt, erfuhr, trägt es den Titel "Höre meine Stimme". Es umfasst 12 Lieder des legendären sowjetischen Sängers Muslim Magomajew, die von russischen Künstlern neu interpretiert wurden. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Lieder werden den Opfern des Terroranschlags vom 22. März auf die Konzerthalle in der Crocus City Hall, die den Namen des großen Sängers Muslim Magomajew trägt, zugute kommen. Die Initiative wird von allen russischen Musik-Streaming-Diensten unterstützt, berichtet die Agentur RIA Nowosti weiter. Das Portal RBK schreibt darüber: "Zum Album wird berichtet, dass die Projektteilnehmer, Künstler verschiedener Generationen, sich bemüht haben, die berühmten Lieder sorgfältig zu interpretieren und ihren Melodienreichtum zu bewahren. Dabei wurde eine vielfältige Palette von Arrangements verwendet: Von urbaner Romantik bis hin zum Symphonieorchester und modernem Sound. Basta, Walerija, Wanja Dmitrienko, Polina Gagarina, MACAN, Stas Michailow, HammAli, Navai, Ljusja Tschebotina, Wladimir Presnjakow und die Musikgruppen Lube, Tri Dnja Doschdja und andere haben sich an der Aufnahme beteiligt. Das Gedicht im Vorspann wird von dem Schauspieler und Regisseur Fjodor Bondartschuk gesprochen. Die Aufnahme des Albums wurde von dem Holding VK Music organisiert." Zuvor hatten russische Medien berichtet, dass Kunden nach dem Terroranschlag massenweise Eintrittskarten für Konzert- und Theaterveranstaltungen zurückgeben. So wurden beispielsweise in den fünf Tagen nach dem Terroranschlag auf die Crocus-Konzerthalle 100.000 Eintrittskarten für Großveranstaltungen zurückgegeben. Die Verkäufe gingen um 60 Prozent zurück. Mehr zum Thema - Beileid aus Deutschland: Höchstadt an der Aisch will Krasnogorsk nach Terroranschlag unterstützen

