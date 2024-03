Simonjan veröffentlicht Videos der Terrorverdächtigen: Sie töteten für 500 Tausend Rubel

Margarita Simonjan hat Vernehmungsvideos der mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags auf das Konzerts in Moskau veröffentlicht. Die Männer gestehen die Tat und waren bereit für geringe Geldsummen zu töten.

Quelle: RT © FSB / EK RF

Russia Today-Chefredakteurin Margarita Simonjan hat am Mittag ihr von den Ermittlern überlassene Videoaufnahmen der ersten Befragungen der heute festgenommenen Verdächtigen des Terroranschlags von Freitagabend auf ein Konzert in Moskau veröffentlicht. Aus dem aufgezeichneten Verhör geht hervor, dass alle vier Verdächtigen am 4. März aus der Türkei nach Russland eingereist sind. Einer von ihnen spricht gebrochenes Russisch, kann sich aber ohne Dolmetscher verständigen. Bei einem anderen wurde eine Dolmetscherin, offenbar für Tadschikisch, hinzugezogen. Die massenhafte Tötung von Menschen in der "Crocus City Hall" am Freitagabend gestehen die Männer ohne Umschweife. Einer der Vernommenen gab auf die Frage, warum er die Konzertbesucher tötete, an, es für Geld gemacht zu haben. Als Summe nennt er 500.000 Rubel (etwa 5.000,00 €). Davon habe er die Hälfte per Überweisung auf seine Bankkarte erhalten, die andere Hälfte sollte nach der Tat folgen. Angeworben wurde er per Telegram, so die Aussage des Festgenommenen. Er habe Vorlesungen eines Imam gehört, danach habe sich ein "Helfer" des Imam bei ihm gemeldet. Einen Namen konnte der Terrorverdächtige nicht nennen. Der zweite Festgenommene gab an, in einem Hostel an einer Ausfallstraße nördlich von Moskau übernachtet zu haben. Dort habe er sich 15-20 Tage, später sagt er "einen Monat", aufgehalten. Er bestätigt, dass sein Freund "Abdullah", das Fluchtauto gekauft habe, man wollte als Taxifahrer arbeiten. Den Kontakt zu den Auftraggebern habe auch er per Telegram gehalten. Mehr Informationen in Kürze ...

