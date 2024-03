Massiver Terroranschlag in Moskau: Über 100 Tote und Verletzte – Live-Updates

Besucher der Konzerthalle Crocus City Hall in Moskau wurden am Freitag von Terroristen mit Schusswaffen angegriffen. Das Gebäude steht in Flammen, Spezialkräfte und Rettungsdienste sind im Einsatz. Russlands Inlandsgeheimdienst FSB meldet vorläufig 40 Tote und über 100 Verletzte.

In der Konzerthalle "Crocus City Hall" im Nordwesten Moskaus haben mehrere Terroristen die Besucher mit Schusswaffen angegriffen. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, wie mit Sturmgewehren bewaffnete Terroristen durch die Eingangshalle des Gebäudes laufen und auf die Besucher schießen (Achtung, verstörende Aufnahmen!). Ein Zeuge beschreibt die Terroristen: "Mindestens fünf Mann, bärtig. Gehen vor, wie gut vorbereitete und ausgebildete Kämpfer. Beim Annähern an das Gebäude töteten sie das anwesende Wachpersonal und Menschen, die an der Tür standen. Anschließend blockierten sie den Haupteingang. Bewaffnet sind die Terroristen mit Sturmgewehren des Typs AKM. Manche tragen Magazinwesten mit verschiedentlicher Munition. Mindestens zwei der Angreifer haben Rucksäcke bei sich, in denen sie vermutlich Molotow-Cocktails tragen." Vorläufige Information nach Quellen des Online-Nachrichtenportals Shot besagt jedoch, dass zur Bewaffnung der Terroristen (auch) unterschiedliche Modifikationen halbautomatischer Schrotflinten Vepr und Saiga in den Kalibern 12 und .410 gehörten – beide, wie das AKM auch, Derivate der Kalaschnikow AK-Typenreihe. Auf einigen Aufnahmen sind allerdings eindeutig Dauerfeuer-Geräusche zu hören, sodass die AKM-Sturmgewehre nicht auszuschließen sind: Für Dauerfeuerbetrieb aus handelsüblichen AK-Derivaten weisen die Kaliber 12 und .410 zu starken Rückstoß auf. Wachpersonal der Crocus City Hall hatte keine Schusswaffen bei sich. Die Wachleute waren lediglich mit Schlagstöcken und Reizgas ausgestattet. Die Terroristen sollen eine Granate geworfen oder einen Brandkörper gezündet haben, was einen Brand ausgelöst hat. Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie das Gebäude der Konzerthalle in Flammen steht: Bis zu 100 Personen können Berichten zufolge noch im Crocus City Hall eingesperrt verbleiben. Ein Teil konnte sich im ersten Stock in vorläufige Sicherheit bringen, heißt es, während ein Teil durch den Brand im vierten Stock von den Ausgängen blockiert ist. Im zweiten Stock sind ebenfalls einige Personen durch den Brand von allen Ausgängen abgeschnitten und schreien nach Hilfe. Unter ihnen sind fünf Kinder. Spezialeinheiten wurden alarmiert und sind vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr ist zwar ebenfalls auf dem Boden vor Ort, darf aber noch nicht mit den Lösch- und Rettungsarbeiten beginnen: Erfolgreiche Liquidation der Terroristen wurde bisher nicht gemeldet. Stattdessen wurden Spezialisten auf Löschhubschraubern zum Ort beordert und haben ihrerseits Löscharbeiten begonnen. Noch Anfang März warnten Botschaften der USA und Großbritanniens in Russland ihre Bürger über die Gefahr drohender Terroranschläge und riefen sie auf, Orte mit hohem Menschenaufkommen tunlichst zu meiden.

So lautete die Warnung der US-Botschaft: "Die Botschaft verfolgt Meldungen darüber nach, dass Extremisten in der nächsten Zeit große Menschenversammlungen in Moskau anzugreifen, Konzerte eingeschlossen. US-Bürger werden angehalten, große Menschenversammlungen im Laufe der kommenden 48 Stunden meiden." Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses John Kirby gab zum Anschlag bereits eine Äußerung ab und behauptete: "Ich denke, anhand der heutigen Nachrichtenlage ist es schwer, breitere Folgerungen zur instabilen Lage in Moskau oder irgendwo in Russland zu ziehen. Klar, es gibt Menschen in Moskau, in Russland, die der Art negativ gegenüber eingestellt sind, wie Herr Putin das Land regiert. Doch ich glaube nicht, dass wir zu dieser frühen Stunde bereits eine Verbindung zwischen dem Angriff auf die Einkaufspassage und jeglicher politischer Motivierung aufbauen sollten. Wir brauchen mehr Zeit und wir brauchen mehr Information." "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine ANzeichen vor, dass die Ukraine – oder irgendwelche Ukrainer – in die Schießerei verwickelt waren. Aber es gilt auch wieder: Die Nachricht ist gerade frisch raus, wir können es mitverfolgen – aber ich würde mich an Ihrer Stelle jeglicher, möglicherweise falscher Annahme über eine Verbindung zur Ukraine fernhalten." Kirby ging auf die Warnung der US-Botschaft im März ein und behauptete, diese habe "lediglich der eigenen Sicherheit" der US-Bürger gedient. Maria Sacharowa, Russlands Außenamtssprecherin, kommentierte die Äußerung aus Washington: "Das weiße Haus hat erklärt, keine Indizien dafür zu sehen, dass die Ukraine oder Ukrainer in den Terroranschlag in Moskau involviert seien. Auf welcher Grundlage ziehen offizielle Vertreter Washingtons denn jegliche Folgerungen über irgendwessen nicht-Involviertheit, jetzt, auf dem Höhepunkt der Tragödie? Falls die USA irgendwelche Daten hierzu hatten oder haben, so müssen diese unverzüglich der russischen Seite verfügbragemacht werden. Falls aber solche Daten nicht vorliegen, so hat das Weiße Haus kein Recht, irgendjemandem Ablassbriefe auszustellen." Russlands Führung erklärt derweil, dass die kompetenten Organe alle Beteiligten identifizieren werden. Das deutsche Außenamt beschränkte sich darauf, auf X sein Mitleid mit den Opfern zu verkünden und eine rasche Aufklärung des Anschlags zu fordern. Die Bilder von dem furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen in der Crocus City Hall bei #Moskau sind schrecklich. Die Hintergründe müssen rasch aufgeklärt werden. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 22, 2024 Die gleichgeschaltete ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN zitiert derweil die Terroristen der sogenannten Hauptdirektion für Aufklärung beim ukrainischen Verteidigungsministerium (GUR) mit der Aussage, beim Terroranschlag in Moskau handle es sich um eine "bewusste Provokation" russischer Sicherheitsdienste und des Russlands präsidenten Wladimir Putin persönlich, vor denen die "Völkergemeinschaft" zuvor warnte. GUR-Sprecher Andrei Jussow behauptete: "Der Tyrann zu Kreml begann damit seine Karriere und will sie mit ebensolchen Verbrechen gegen seine eigenen Bürger auch beenden." Quellen des Rundfunkkonzerns WGTRK in der Polizei teilen mit: "Nach vorläufigem Wissensstand steht das Fahrzeug, mit dem die Terroristen die Konzerthalle erreichten, auf dem Parkplatz - und ist mit Sprengstoff präpariert. Das Fahrzeug wurde rundum abgesperrt." Nach vorläufigen Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB kamen zum gegenwärtigen Zeitpunkt beim Anschlag 40 Personen ums Leben, über 100 weitere wurden verletzt. Berichten zufolge waren alle Tickets für das Konzert in der 6.200 Sitze zählenden Halle ausverkauft. Videoaufnahmen aus sozialen Netzwerken zeigen Hunderte Menschen, due aus dem Gebäude fliehen. Die oberen Stockwerke der Konzerthalle sind Stand 22:20 Moskauer Zeit vollständig ausgebrannt – Teile der Bedachung fallen auf Körper in schwarzen Leichensäcken herab, die um das Gebäude herum liegen und noch nicht abtransportiert wurden.

Das Gebäude ist teilweise schon zusammengestürzt. Nach wie vor bleiben Menschen im Inneren gefangen. Die Absperrung aus Truppen zuständiger Dienste verweist Zeugen des Platzes: Risiko eines größeren ABsturzes besteht – und damit auch Risiko, dass Trümmerteile, eventuell auch brennende, umherfliegen könnten. Zwei Feuerwehr-Kranfahrzeuge sind im Einsatz, sowie weiterhin ein Löschhubschrauber. Zum letzteren ist ein Hubschrauber der medizinischen Luftfahrt hinzugestoßen. Medien melden die Festnahme eines Unbekannten auf dem Gelände der Konzerthalle. Details lagen Stand 22:13 Moskauer Zeit nicht vor. Quellen des prominenten ukrainischen Bloggers Anatoli Scharij, der sich aktuell in Barcelona aufhält, gehen bei dieser Person von einem Zeugen aus, der versucht habe, zwecks Videoaufnahme des Geschehens ins Innere des Gebäudes einzudringen. Offizielle Angaben zu dieser Person bleiben bisher aus. Mehr Informationen in Kürze...

