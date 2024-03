Forbes: Sberbank führt erneut Rangliste der größten und zuverlässigsten Banken Russlands an

Zum fünften Mal in Folge führt die russische Sberbank das Forbes-Ranking der hundert größten zuverlässigen Banken des Landes an. Laut den Erstellern des Ratings bricht die Sberbank auch in Bezug auf den jährlichen Nettogewinn alle Rekorde.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Laut der Zeitung Kommersant hat das Magazin Forbes die Veröffentlichung des Ratings der hundert größten zuverlässigen russischen Banken wieder aufgenommen. Dieses Jahr gehören zu den Top drei die Sberbank, die Bank VTB und die Rosbank. Bei der Erstellung des neuen Ratings konzentrierte sich Forbes auf die Bewertungen der Agenturen AKRA, Expert RA, NKR und NRA, die die Kreditwürdigkeit der russischen Banken in Rubel bewerten. Auch in den Jahren 2022, 2021, 2012 und 2011 belegte die Sberbank den ersten Platz, so Kommersant weiter. Die Zeitung berichtet: "Laut Forbes ist Sberbank ein Rekordbrecher unter den russischen Banken in Bezug auf den jährlichen Nettogewinn. Ende des Jahres 2023 betrug dieser 1,508 Billionen Rubel und stellte damit einen Rekord in der gesamten Geschichte der Bank dar. Die Rentabilität der Sberbank lag bei 25,3 Prozent. Zugleich gehört die Sberbank zu den Banken mit vollständig russischem Kapital. Insgesamt gibt es drei solcher Banken in dem Rating. Die Zweite im Rating ist die Bank VTB. Ihre Aktiva werden auf 26,26 Billionen Rubel geschätzt. Den dritten Platz belegt die Rosbank mit Aktiva im Wert von 2,1 Billionen Rubel." Sberbank-Chef: Dollar und Euro nicht länger "Lebenselixier", sondern "Blutgerinnsel" im Finanzsystem Die Raiffeisenbank, die Unicredit Bank, die Citibank, die ING Bank, die Deutsche Bank, die Toyota Bank und die M-UFG Bank gehören ebenfalls zu den zehn zuverlässigsten Banken, die derzeit in Russland arbeiten. In einem Kommentar zu dem Resultat der Sberbank schreiben die Experten von Forbes: "Das Bankhaus bietet eine umfassende Palette von Investmentbanking-Dienstleistungen an und hält führende Positionen in einer Reihe von klassischen Segmenten des Bankgeschäfts, beispielsweise auf dem Einlagen- und Kreditmarkt. In der neuen Strategie bis zum Jahr 2026 beabsichtigt sie, bei der Entwicklung ihres Ökosystems zu einem 'menschenzentrierten' Geschäftsmodell überzugehen und den Anwendungsbereich der künstlichen Intelligenz zu erweitern." Mehr zum Thema - Seltener Fall: Inkassobüro von Sberbank verkauft Schulden in einem unfreundlichen Land

