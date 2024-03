Kein Munitionsmangel – Russland startet Massenproduktion von drei Tonnen schweren FAB-3000-Bomben

Die NATO-Staaten haben ihre konventionellen Munitionsarsenale weitgehend geleert und an die Ukraine geliefert. Der Kollektive Westen wendet sich inzwischen an Drittländer, um deren Bestände aufzukaufen und an Kiew zu schicken. In Russland scheint es indes keinen Munitionsmangel zu geben.

Quelle: Sputnik © Министерство обороны РФ/РИА Новости

Russland hat mit der Massenproduktion von drei Tonnen schweren hochexplosiven FAB-3000-Bomben begonnen. Dies teilte das Verteidigungsministerium in einer Erklärung mit. Wie RIA Nowosti meldete, inspizierte am Donnerstag Sergei Schoigu, der Verteidigungsminister Russlands, die Umsetzung des staatlichen Verteidigungsauftrags in Unternehmen der Rüstungsindustrie in der Region Nischni Nowgorod. US-Verteidigungsminister in Ramstein: "Wir sehen russische Erfolge" "Die Produktion von FAB-500 Fliegerbomben wurde um ein Vielfaches erhöht, die Produktion von FAB-1500 wurde verdoppelt, und die Massenproduktion von FAB-3000 ist seit Februar dieses Jahres organisiert", so das Verteidigungsministerium. Russland habe auch die Palette der produzierten Munition erweitert. Darüber hinaus habe sich die Produktion moderner Artillerie- und Flugzeugwaffen seit dem letzten Jahr verfünffacht, so das Ministerium weiter. In der Erklärung wurde betont, dass diese Ergebnisse durch die Wiederinbetriebnahme von Produktionskapazitäten, die technische Umrüstung und die Modernisierung der Produktionslinien für die Herstellung von Granaten mithilfe moderner Hightech-Ausrüstung erreicht werden konnten. So wurden seit 2022 mehr als 45.000 Quadratmeter Produktionsflächen umgebaut, modernisiert und in Betrieb genommen, betonte das Ministerium. Das von Schoigu besuchte Unternehmen erklärte, dass die meisten seiner Standorte rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb arbeiten würden und die Gesamtzahl der Mitarbeiter um mehr als 1.100 gestiegen sei. "Gleichzeitig wurden die Tarife und Gehälter angehoben und das Prämiensystem für die Beschäftigten geändert, was zu einer durchschnittlichen Erhöhung der Löhne um 20 Prozent führte", so das Werk. Wie der Verteidigungsminister betonte, haben die Unternehmen der Verteidigungsindustrie von Nischni Nowgorod die ihnen vor einem Jahr gestellten Aufgaben insgesamt erfüllt. Dank der Inbetriebnahme neuer Anlagen liegen sie zudem vor dem Produktionsplan. Mehr zum Thema - Deutscher Größenwahn: Wolfgang Ischinger will Russland bezwingen

