Mit Pfannkuchen und Reigentanz: Peking nahm auf russische Art Abschied vom Winter

Mit dem Festival "Maslenitsa", dem traditionellen Pfannkuchen-Fest, feiern die Russen die Ankunft des Frühlings. Am Freitag hatten Einwohner der chinesischen Hauptstadt die Gelegenheit, diese Feier mitzuerleben, bei der ihnen viele Leckereien und gute Unterhaltung geboten wurden.

Quelle: Sputnik © Sergei Piwowarow

Das traditionelle russische Fest "Maslenitsa" ist vor allem für seine Bliny (zu Deutsch Pfannkuchen), aber auch die vielen lustigen Aktivitäten bekannt. Bei den festlichen Veranstaltungen werden der Beginn des Frühlings und der Abschied vom Winter gefeiert. Am Freitag fand im Beijing Exhibition Center (BEC) in der chinesischen Hauptstadt ein "Abschied vom russischen Winter in China" statt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf die Veranstalter vom Russisch-Chinesischen Komitee für Freundschaft, Frieden und Entwicklung. Wie es heißt, bekamen die Besucher Spezialitäten der russischen Küche sowie ein ausgiebiges Unterhaltungsprogramm geboten. Man habe damit den chinesischen Gästen zeigen wollen, was "Maslenitsa" überhaupt sei, schilderte Julia Kapranowa, eine Vertreterin des Russisch-Chinesischen Freundschaftskomitees. Ein weiteres Ziel sei gewesen, die Besucher mit verschiedenen Arten russischer Volkskunst bekannt zu machen. Russische, chinesische und iranische Schiffe beenden aktive Phase des Manövers im Golf von Oman Ferner erläuterte Kapranowa im Gespräch mit RIA Nowosti, dass die Idee zu den Festlichkeiten im vergangenen Jahr entstanden sei. Damals habe die russische Seite in Peking ein Konzert des russischen "Turetsky Chors" organisiert. "Es war für uns klar, dass das chinesische Publikum die russischen Künstler sowie die russische Kultur sehr gut aufnimmt", sagte Kapranowa. Außerdem erinnerte sie daran, dass Russland und China das Jahr 2024 gegenseitig zu einem Jahr der Kultur erklärt hätten. Da Kollegen aus China zuvor das chinesische Neujahrsfest Chunjie, auch Frühlingsfest genannt, in Moskau gefeiert hätten, habe man sich für "Maslenitsa" in Peking entschieden. Erwartet werde, dass mindestens 1.000 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen, da "die Einladungen sehr schnell ausverkauft waren, und der Eintritt frei ist". Geplant seien Aufführungen des Moskauer Kosakenchors und des Kuban-Kosakenchors "Krinitsa". Auf einer Messe würde traditionelles russisches Spielzeug wie Schatullen, Schals und Puppen präsentiert, "für die sich die Chinesen sehr interessieren". "Wir verwöhnen unsere Gäste mit Pfannkuchen und Sekt. Schon vor dem offiziellen Start herrschte Aufregung, es waren viele Leute da." Zudem sei geplant, "Maslenitsa" auch in der Stadt Xi'an zu feiern. Die russische Seite beabsichtige außerdem, Ausstellungen und Messen für Volkshandwerk in chinesischen Provinzen abzuhalten. Mehr zu dem Thema - Russland will gemeinsam mit China Forschungsstation auf dem Mond errichten

