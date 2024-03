Sacharowa: Es wird immer Sanktionen geben, solange Russland einen unabhängigen Kurs verfolgt

Die westlichen Sanktionen gegen Russland werden immer bestehen bleiben, solange das Land einen "unabhängigen Kurs" verfolgt, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die EU bereitet derzeit das 14. Paket mit antirussischen Sanktionen vor.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland werden immer bestehen bleiben, solange das Land einen "unabhängigen Kurs" verfolgt, aber die Suche nach Möglichkeiten, ihre Folgen zu minimieren, wird fortgesetzt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gegenüber TASS. Als Antwort auf eine Frage zu den Plänen der EU, am 18. März neue Sanktionen gegen Russland zu beschließen, betonte die Diplomatin: "Wir haben 18.000 Sanktionen gegen uns. Dieser Prozess hängt nur von einer Sache ab: ob Russland einen unabhängigen Kurs verfolgt, der auf seine eigene Entwicklung abzielt." Sie erläuterte, dass Russland bei der Verhängung von Sanktionen jedes Mal nach Möglichkeiten sucht, den Schaden für das Land zu minimieren. Sacharowa erklärte: "Es wird Sanktionen geben. Nur wenn wir ankündigen, dass wir bereit sind, alles, was wir haben, alle unsere Ressourcen, unseren ganzen Untergrund, alle unsere Möglichkeiten diesem sehr imperialistischen kollektiven Westen zu geben, werden wir gut werden. Alles. Und so ist es auch in der Geschichte gewesen." Zuvor hatte RIA Nowosti unter Berufung auf eine hochrangige europäische Quelle in Brüssel berichtet, die EU plane die Verabschiedung des 14. Sanktionspakets gegen Russland, das neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Umgehung bereits verhängter antirussischer Restriktionen enthalten werde. Sie gab an, dass die EU-Außenminister dies bei einem Treffen am 18. März zu tun beabsichtigen. Die Quelle sagte: "Wir erwarten, dass während des Treffens eine politische Einigung erzielt wird." Unter Sanktionen leidender russischer Düngemittelhersteller EuroChem expandiert nach Brasilien Ende Februar erklärte der tschechische Europaabgeordnete Tomáš Zdechovský gegenüber der Iswestija, dass die EU das 14. Sanktionspaket gegen Russland Anfang Juni verabschieden könnte. Seinen Informationen zufolge wird das Paket gezielte Maßnahmen gegen bestimmte Wirtschaftssektoren enthalten. Ein kroatischer Abgeordneter, Ivan Vilibor Sinčić, schloss gegenüber der Zeitung nicht aus, dass das neue Paket von Restriktionen noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, die vom 6. bis 9. Juni stattfinden, verabschiedet werden könnte. Der deutsche Abgeordnete Gunnar Becksagte der Zeitung, die Sanktionen könnten im Juni oder sogar früher beschlossen werden. Die Tatsache, dass die EU mit der Arbeit am 14. Sanktionspaket beginnen wird, wurde von Euractiv unter Berufung auf diplomatische Quellen berichtet, noch vor der offiziellen Ankündigung des 13. Es umfasste 106 natürliche und 88 juristische Personen, mit Exportbeschränkungen für Unternehmen aus China, Indien, Serbien, der Türkei, Kasachstan, Sri Lanka, Thailand und der Türkei, die mit Russland Handel treiben. Mehr zum Thema - Reuters: Moskau droht angesichts Sanktionsdrucks mit Euroclear-Bankrott und globaler Finanzkrise

