Was war Ziel des ukrainischen Bodentruppenangriffs auf Belgorod und Kursk?

Am Dienstagmorgen versuchten ukrainische Verbände, auf russisches Territorium in den Gebieten Kursk und Belgorod vorzudringen. Die Aktion wurde von einer massiven Propagandakampagne Kiews begleitet, hatte aber in der Realität keinen Erfolg. Was war das Ziel dieser Aktion?

Quelle: RT © Boris Roschin/TG-Kanal Colonelcassad/RIA Nowosti

Von Boris Roschin Am Dienstagmorgen hat die Ukraine erneut einen Versuch unternommen, die Grenze zum russischen Territorium in den Gebieten Belgorod und Kursk zu durchbrechen. Am vergangenen Wochenende hatte er bereits einen solchen Versuch unternommen, aber die Vorbereitungen zum Eindringen in unser Territorium wurden von unserem Nachrichtendienst rechtzeitig aufgedeckt, woraufhin konzentrierte Präzisionsschläge auf die Konzentrationsgebiete des Feindes durchgeführt wurden. Infolge dieser Schläge verlor der Feind bis zu 70 Mann, fünf Panzer, vier Raketenabschussrampen und Luftabwehrsysteme, bis zu zehn gepanzerte Fahrzeuge und Kleinlastwagen, woraufhin er damals gezwungen war, seine Pläne zu ändern. Ukrainischer Beschuss der Stadt Belgorod: Mehrere Menschen verletzt Das Ziel des Militärischen Geheimdienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR) blieb am Dienstag dasselbe: Es ist der Versuch, mit einer großen Gruppe in russisches Territorium einzudringen, ein Dorf (vorzugsweise mit einem Wahllokal) einzunehmen, dort inszenierte Videos zu drehen (und vorbereitete Informationsfälschungen einzuschmuggeln). Diese sollten dann durch verschiedene russische Kollaborateure und über Kirill Budanows Netzwerk (des Direktors des Militärnachrichtendienstes der Ukraine; Anm.) verbreitet werden und so Material für die Medienkampagne ukrainischer und westlicher Propagandamedien liefern. Es wurden keine ernsthaften militärischen Aufgaben gestellt – es handelte sich ursprünglich nur um eine "PR-Aktion", was ganz im Sinne der Aktionen der GUR-Führung unter Leitung von Budanow ist. Unser Nachrichtendienst überwachte die Vorbereitungen des Feindes und lieferte erneut die notwendigen Daten, um den Angriff zu stören. Schon beim Vorrücken an die Grenze wurde der Feind von massivem Artilleriefeuer und Luftangriffen getroffen, wodurch seine Pläne erneut durchkreuzt wurden und er erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung erlitt. Nach vorläufigen Angaben belaufen sich diese Verluste auf mehrere Dutzend Männer und zehn bis zwölf Ausrüstungsgegenstände, darunter mehrere Panzer. Video: Drohnenaufnahme eines der am Überfall auf die Region Belgorod beteiligten ukrainischen Fahrzeuges Offiziellen Angaben zufolge begann der Angriff gegen 03:00 Uhr Moskauer Zeit in drei Richtungen gleichzeitig, und zwar in der Nähe der Siedlungen Odnorobowka, Nechotejewka und Spodarjuschyno. Der Angriff wurde von Panzern und gepanzerten Kampffahrzeugen unterstützt. Bis zu 60 ukrainische Terroristen wurden in der Nähe von Odnorobowka, drei Panzer und ein gepanzerter Mannschaftswagen in der Nähe von Nechotejewka und zwei Panzer in der Nähe von Spodarjuschyno zerstört. Zwischen 08:00 und 08:25 Uhr Moskauer Zeit wurden vier Angriffe ukrainischer Sabotagekommandos zurückgeschlagen, die versuchten, in das Grenzgebiet in der Nähe der Siedlung Tjotkino in der Region Kursk einzudringen. Auch hier wurde der Feind unter erheblichen Verlusten für ihn zurückgedrängt. Analyse Haben Russlands Streitkräfte tatsächlich "Patriot"-Luftabwehrsysteme zerstört? Die Einheiten des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation und des FSB-Grenzdienstes haben den Feind zurückgeschlagen, sodass er nicht in der Lage war, tief in unser Territorium einzudringen, und das Feuer und der Beschuss an der Grenze haben ihm nichts gebracht. Regionale Gouverneure und die Führung des Grenzschutzdienstes FSB stellten fest, dass es keine Verletzungen der Staatsgrenze gegeben hat. Das PR-Bild des GUR wurde erneut zerstört, und die gefilmten und inszenierten Videos wurden sogar im ukrainischen Teil der sozialen Netzwerke ausgelacht. Es ist erwähnenswert, dass an der Schlacht an der Grenze auch Wehrdienstleistende unserer Luftlandetruppen im Gebiet Belgorod teilgenommen haben, die zusammen mit Berufssoldaten den Aktionen des Feindes entgegengetreten sind, ohne selbst Verluste zu erleiden. Video: Ein von den Angreifern zurückgelassener ukrainischer Panzer am Grenzübergang Nechotejewka Im Großen und Ganzen ist die Operation, die der Feind seit mehreren Wochen vorbereitet und in deren Organisation er erhebliche Mittel investiert hatte, vollständig gescheitert. Übersetzung aus dem Russischen. Die Analyse wurde für den Telegram-Kanal "Exklusiv für RT" verfasst. Boris Roschin ist Militärexperte und führt seit vielen Jahren unter dem Aliasnamen Colonelcassad einen Blog auf Livejournal und seit 2022 einen populären Telegram-Kanal. Mehr zum Thema – Moskau: Ukrainische Terrorgruppen bei Durchbruchsversuch an Grenze zu Russland neutralisiert

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

